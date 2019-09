SISTEMA FECOMÉRCIO/SESC/SENAC FECHA PARCERIA COM O PROGRAMA LÍDER

20/09/19 - 06:02:29

Durante reunião do Programa LÍDER (Liderança para Desenvolvimento Regional) Alto Sertão Sergipano, realizada nessa quarta-feira, dia 18, em Nossa Senhora da Glória, a diretora regional do Sesc Aparecida Farias e diretor adjunto do Senac Marcos Barreto colocaram as ações do Sistema à disposição contribuindo na atuação do Programa nos municípios contemplados.

O Programa LÍDER, criado pelo Sebrae, é um programa de mobilização, qualificação e integração de lideranças para alinhamento das demandas no plano regional e a convergência das políticas de fomento estaduais e nacionais, buscando contribuir com o desenvolvimento regional sustentável, enfatizando o fortalecimento dos pequenos negócios. Tem como objetivo promover a mobilização de lideranças para a criação, formulação e implantação de um programa de desenvolvimento regional e seus mecanismos de sustentação, congregando e integrando o poder público, a iniciativa privada e organizações do terceiro setor, fundado em paradigma e cultura empreendedoras.

Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, deputado Laércio Oliveira, o Programa LÍDER que deu definiu a Agenda Sertão 2030 com foco nos quatro eixos: Turismo, Educação, Agropecuária e Energia Limpa, trará benefícios para os nove municípios contemplados. “Por isso, faremos o possível para realizar as ações do Sistema por meio do Sesc e Senac, atendendo as demandas e dando sugestões que possam agregar valor ao Programa”, citou Laércio.

O Programa LÍDER Alto Sertão Sergipano é dividido em grupos e contempla nove municípios sergipanos: Canindé de São Francisco, Capela, Feira Nova, Gararu, Monte Alegre, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo e Porto da Folha. Tendo como público alvo empresários, gestores municipais e de entidades do terceiro setor com perfil de liderança e potencial de atuação junto à comunidade regional no processo do desenvolvimento sustentável.

Para a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, a instituição sempre atende as solicitações demandadas com as ações previstas no Sistema. “O programa é muito importante para a região e temos como fazer essa parceria ofertando a eles o que temos de ações nas áreas de lazer, assistência, cultura e saúde com as unidades móveis do OdontoSesc e Saúde Mulher, que recentemente passou 16 dias fazendo o atendimento em Gararu, um dos municípios que faz parte do Programa LÍDER. Agora vamos esperar as demandas do Grupo Ignição Líder Alto Sertão para viabilizar aquilo que for possível para realizarmos nos municípios”, esclarece a diretora.

Assim como o Sesc, o Senac também fez parceria com o Programa LÍDER e vai levar as ações possíveis para atender as demandas, ajudando assim a ampliar o Programa nos nove municípios. “Vimos viabilidade para atender as demandas do LÍDER seja com cursos de gastronomia e de manipulação de alimentos, que ajudam aos alunos no empreendedorismo e na geração de renda, ou fechando uma turma para trabalhar com a criação de pratos específicos com o que temos na região, como o umbu, por exemplo, também com o foco da geração de renda. Recentemente Porto da Folha, um dos municípios que faz parte do Programa LÍDER, foi contemplado com o curso de Pizzaiolo e Salgadeiro por meio da unidade móvel do Senac. Então, a parceria pode ser feita ser problemas”, explicou o diretor adjunto do Senac, Marcos Barreto.

“É preciso articular parceiros que fazem a diferença na vida das pessoas, ajudando na melhoria da qualidade de suas vidas e na mudança de suas realidades para melhor. É uma missão nossa enquanto líderes. E a parceria com o Sesc e Senac é uma vitória para todos os nove municípios que fazem parte do Grupo LÍDER Muda Sertão. Adultos, jovens e crianças serão beneficiados com os serviços disponíveis por eles, considerando, os quatros eixos da Agenda Sertão 2030: Turismo, Educação, Agropecuária e Energia Limpa. Eles vão trazer o que for possível e que se encaixa de ações do Sistema nesses eixos”, explicou o coordenador do Grupo Ignição Líder Alto Sertão, Valdir Inácio.

“Saímos hoje ainda mais esperançosos com a parceria com o Sesc e Senac. Agradecemos ao presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, na pessoa do deputado Laércio Oliveira, pela sensibilidade de enviar seus diretores e representantes das unidades regionais para alinharmos uma parceria do LÍDER Mudar Sertão”, enfatizou o coordenador do Grupo Ignição Líder Alto Sertão, Valdir Inácio.

A consultora do Sebrae, Gilná Xavier, que estava na reunião com apoiadora do Programa, também citou algumas demandas como os cursos e agradeceu o apoio do Sesc e Senac. “O presidente Laércio Oliveira e as diretoras regionais do Sesc, Aparecida Farias, e do Senac, Priscila Felizola, participaram do Festival de Inverno em Gararu e perceberam o empenho de todos e como queremos desenvolver as ações dos municípios para deixá-los mais sustentáveis, inclusive com geração de renda. Lá teve a participação de vários municípios com estandes mostrando suas potencialidades. Fazer parcerias com instituições tão conceituadas como Sesc e Senac só vai fortalecer as ações do Programa”, disse Gilná Xavier.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria