UPA Nestor Piva viabiliza primeiro protocolo de morte encefálica

20/09/19 - 09:47:38

O trabalho de excelência e eficácia da equipe de funcionários do Centro Médico do Trabalhador, responsável por gestão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva, é permanente e inovador.

Desta feita, graças à dedicação e envolvimento dos servidores que participaram dos cursos de capacitação e treinamento com a equipe médica e de enfermagem da estabilização [coordenada pelo Dr. Reginaldo] em conjunto com a Central de Transplantes de Aracaju, envolvidas no protocolo de morte encefálica e captação de órgãos, o Nestor Piva iniciou nesta semana on processo para ser referência na captação de córneas e diagnóstico de morte.

Com isso, segundo Dr. Reginaldo, foi possível fechar o primeiro protocolo de diagnóstico de morte encefálica e com anuência da família para doação dos órgãos.

“É mais um avanço realizado graças ao apoio da gestão do Centro Médico do Trabalhador em parceria com a Central de Transplantes em busca da melhoria do serviço médico prestado”, destacou Dr. Reginaldo.

A abordagem deste tema para atual gestão da UPA Nestor Piva é igualmente importante e delicado, e deve ser feito com muita atenção, cuidado e obediência aos protocolos.

Centro Médico do Trabalhador, satisfação em atender bem!

Por: Elder Santos