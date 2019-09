Dupla realiza assalto, troca tiros com policial militar de folga e são alvejados no interior

21/09/19 - 07:50:50

Policiais Militares do 7° Batalhão prenderam na noite desta sexta-feira (20) José Patrício de Jesus Santos, 21 anos, e apreenderam um adolescente de 17 anos, W.J.S., por assalto a mão armada e tentativa de homicídio.

O fato foi registrado quando a dupla cometeu um roubo no centro de Lagarto e um policial militar que estava de folga, tentou evitar a ação dos marginais. Nesse momento eles efetuaram disparos contra o militar que revidou e acabou alvejando os dois elementos.

Na troca de tiros, uma mulher que passava pelo local também foi alvejada. Ela foi socorrida, levada para o hospital e em seguida recebeu alta médica.

Os assaltantes alejados, também foram socorridos, sendo que José Patrício foi levado para o hospital de Itabaiana, enquanto o menor foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) e seu estado de saúde é grave.

Foram recuperados com a dupla de assaltantes, uma motocicleta roubada e um revólver, calibre 38, que estava escondido no ferro velho do pai dos assaltantes.

A dupla foi reconhecida por várias vítimas de roubos, inclusive, pelo proprietário da motocicleta recuperada.

As informações são do Sub-tenente Heliomanrto – assessoria de comunicação do 7 ° Batalho