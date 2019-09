Câmara vota 2ª feira impeachment do prefeito de Canindé

21/09/19 - 14:34:08

O prefeito de Canindé de São Francisco/SE, Ednaldo Vieira Barros (Ednaldo da Farmácia), numa tentativa desesperada de não ser julgado pelo Poder Legislativo Municipal, protocolou na manhã do último dia 10, o Agravo de Instrumento no TJSE, que tem como relator o juiz Marcel de Castro Britto (que substitui à desembargadora Iolanda Santos Guimarães), no final da tarde de sexta-feira (20), seguindo a avaliação da Associação Nacional de Defesa da Moralidade Pública (ANDMP), que foi publicada naquela mesma data, *indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo* do processo de _impeachment_ formulado pelos Advogados do Prefeito processado, conforme decisão da Justiça

Ao compulsarem os autos do Agravo de Instumento já referido, os técnicos da ANDMP constataram que os Advogados do prefeito de Canindé de São Francisco, ainda na manhã de ontem, antes mesmo da decisão do proferida, protocolaram o comprovante de intimação, dando conta que estão devidamente intimados, assim como o investigado, para a sessão extraordinária de segunda-feira (23) a ser realizada às 10 horas em plenário da Câmara Municipal, cuja pauta é “o julgamento n.º 001/2019, referente a representação por infração político-administrativa, conforme art. 5º inciso V do Decreto-Lei nº 201/67”, quando será possível a sustentação oral pela defesa de Edinaldo da Farmácia pelo tempo de duas horas.

A @ANDMP-BR afirma ainda que acompanha de perto o primeiro processo de Impeachment na história de Canindé de São Francisco, avaliando que tal processo não é somente justo, mas necessário e do interesse de toda a socidade sergipana, destacando que os mais diversos órgãos da imprensa sergipana deveriam transmitir a sessão de julgamento.

Por fim, segundo avaliação dos técnicos da ANDMP, o atual Prefeito de Canindé de São Francisco terá seu mandato cassado, devendo o atual Presidente da Câmara Municipal (Weldo Mariano de Souza), assumir interinamente a Prefeitura Municipal de Canindé de São Francisco, cabendo ao mesmo, a convocação de novas eleições diretas, quando os eleitores daquele Município poderão escolher os novos nomes para ocuparem os cargos de Prefeito e Vice-prefeito, respectivamente.

Em Canindé de São Francisco já se fala em nomes para assumir em definitivo o mandato tampão em eleições que deverão ocorrer entes do final do ano, sendo que os mais citados que se destacam são Gregório da Delegacia; Júnior Galindo; Kaká Andrade; Marinho e Padre Edmilson. Há rumores sobre a possível candidatura de um coronel da Polícia Militar, cujo nome não foi revelado.