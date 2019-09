CORONEL DA PMSE LANÇA LIVRO COM NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DOS OFICIAIS

21/09/19 - 06:45:19

A obra compreende os aspectos constitutivos da formação do oficial da Polícia Militar de Sergipe, pós-período do regime militar (1985)

No dia 29 de outubro deste ano, às 17h, no Museu da Gente Sergipana, será lançado o livro Autobiografias e a Polícia Militar de Sergipe, de autoria do coronel Lima Alves. Com uma nova perspectiva de compreensão dessa atividade profissional, o autor buscou examinar as narrativas autobiográficas dos oficiais PMs através do aporte teórico-metodológico da história oral, bem como das experiências da atividade.

A partir do ponto de vista cientificista sobre a Polícia Militar, a pesquisa destaca a formação e a história de homens e mulheres que são imbuídos da nobre missão de proteger a sociedade, destacando os seus diversos aspectos e valores. “Estamos apresentando para a sociedade as peculiaridades de uma instituição bastante complexa, formada por famílias de diversas origens. Estudar sobre a formação dos oficiais PMs é uma grande oportunidade de quebrar paradigmas que envolvem a Corporação”, explicou o autor.

O livro Autobiografias e a Polícia Militar de Sergipe será publicado pela Editora Oficial do Estado de Sergipe (Edise), órgão suplementar da Empresa Pública de Serviços Gráficos de Sergipe (Segrase). “É uma imensa satisfação contribuir com a Polícia Militar e ajudar no lançamento deste livro maravilhoso que conta a sua história. Certamente, os leitores perceberão a sensibilidade que a Corporação tem pela escrita, por meio do olhar do coronel Lima Alves”, comentou o diretor da Segrase, Ricardo Roriz.

Autor

Nascido em Aracaju/SE, Gledson Lima Alves graduou-se em psicologia pela Universidade Tiradentes, especializou-se em Clinica Terapêutica Cognitivo Comportamental e Terapia do Esquema pelo NTCB. Seu interesse pela pesquisa e docência o conduziu ao Mestrado em Educação pela Universidade Tiradentes. O autor graduou-se ainda Oficial da Polícia Militar de Sergipe, pela Academia de Polícia Militar de Alagoas, especializou-se em Segurança da Sociedade e Cidadania pela UFS, e em Gestão Estratégica em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia.

Fonte: Ascom/PM