Fórum de Mulheres Glorienses promove debate sobre “Pensar Sergipe e o Sertão”

21/09/19 - 07:06:25

O Fórum de Mulheres Glorienses (FMG) e a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória/Se realizam na próxima segunda-feira, o Ciclo de Debates: Pensar Sergipe e o Sertão. O evento acontece a partir das 15h, na Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Praça Filemon Bezerra Lemos, n° s/n.

Para debater a temática “Pensar Sergipe e o Sertão”, o evento contará com a presença da Vice-Governadora de Sergipe, Eliane Aquino, da professora pós-doutora da Universidade Federal de Sergipe (UFS), campus sertão, Patricia Rosalba, e do também professor pós-doutor da UFS e coordenador do projeto Ópará: Águas do rio São Francisco, Antenor de Oliveira Aguiar Netto.

A coordenadora do Fórum de Mulheres Glorienses, Itanamara Guedes, explica que o evento tem como objetivo discutir questões relacionadas ao desenvolvimento econômico, social e cultural da região Nordeste, de Sergipe e do território do sertão sergipano, abordando as suas características e debatendo sobre as potencialidades e desafios regionais.

“Precisamos ir além da concepção estigmatizadora que comumente é relacionada à região. Temos muitas dificuldades a serem enfrentadas, mas temos também muito potencial e queremos discutir coletivamente nossos desafios e perspectivas, considerando a peculiaridade da nossa região”, destacou Itanamara, ao passo que convida não apenas as mulheres de Nossa Senhora da Glória, mas toda a população do município para participar do evento.

Sobre os palestrantes

Eliane Aquino Custódio é vice-governadora de Sergipe, foi Secretária de Estado da Inclusão, Assistência e do Desenvolvimento Social, no período de 2010 a 2015, vice-prefeita de Aracaju e Secretaria Municipal de Assistência Social de Aracaju entre 2017 e 2018. Atuou ainda como presidente da ONG Missão Criança Aracaju e da OSCIP Instituto Recriando.

Pós-doutora em Ciências Humanas na Universidade Pablo Olavide (Sevilha-Espanha) e Doutora em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina, Patrícia Rosalba é professora do Campus do Sertão da Universidade Federal de Sergipe e Diretora de Licenciaturas e Bacharelado da Universidade Federal de Sergipe. Patríciaé ainda coordenadora do grupo de pesquisa XiqueXique – Grupo de Pesquisa Gênero e Sexualidade e pesquisadora com experiência em gênero e ruralidades, relações de poder, violência e sexualidades.

Antenor de Oliveira Aguiar Netto é Pós-doutor em Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Santa Catarina e pelo Instituto de Agricultura Sustentável na Espanha e é Doutor em Agronomia pela Universidade Estadual Paulista. Atualmente é Professor Associado da UFS e coordena o grupo de pesquisa ACQUA e os Projetos Opará: Águas do rio São Francisco e Azahar: Flor de Laranjeiras, Antenor.

Por Débora Melo