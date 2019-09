Governo busca apoio para emendas que viabilizem desenvolvimento da Agricultura

21/09/19 - 08:05:41

Na busca por recursos para investir em ações de desenvolvimento da agricultura familiar e do agronegócio em Sergipe, a secretaria de Estado da Agricultura vem solicitando o apoio de parlamentares, através da apresentação das ações realizadas pela pasta e do seu Banco de Projetos. De janeiro a julho deste ano, a Seagri e empresas vinculadas [Emdagro, Cohidro e Pronese] lançaram um conjunto de 26 propostas no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv), totalizando uma demanda de investimentos de aproximadamente R$ 47 milhões.

Após estar no gabinete do senador Rogério Carvalho, ainda em Aracaju, o secretário de Estado da Agricultura, André Bomfim, foi recebido, em Brasília, pelo líder da bancada sergipana, Fábio Reis; e pelos também deputados federais João Daniel, Laércio Oliveira, Bosco Costa e Fábio Henrique; além dos senadores Alessandro Vieira e Maria do Carmo Alves. Satisfeito com a receptividade de todos, André revela que os parlamentares se puderam à disposição a contribuir com a Agricultura sergipana. “De forma unânime, os parlamentares demonstraram que reconhecem a importância do investimento na Agricultura no Estado e a necessidade da inserção de emendas para o fomento do setor. Saí bastante satisfeito e esperançoso, com a possibilidade de parcerias em prol do desenvolvimento da atividade agropecuária sergipana”, avaliou o gestor.

As propostas apresentadas pela Seagri incluem ações de apoio à citricultura, à implantação de agroindústrias, banco de sementes e manutenção dos perímetros irrigados, implantação de sistemas de abastecimento de água, além de propostas voltadas para a continuidade do Programa de Regularização Fundiária. De acordo com o secretário André Bomfim, são ações desencadeadas em todos os municípios do estado voltadas à promoção do desenvolvimento da agricultura, pecuária e pesca. “As propostas podem ser revertidas em Emendas Parlamentares, através dessa articulação que estamos fazendo com os nossos representantes em Brasília”, afirmou o secretário.

Segundo André Bomfim, antes de apresentar o Banco de Projetos, os parlamentares puderam conhecer as principais ações que vêm sendo desenvolvidas pelo governo de Sergipe para o fortalecimento das cadeias produtivas de agricultura, pecuária e pesca; acesso à terra e acesso à agua. “Entre elas, citamos o projeto Dom Távora, o programa de Distribuição de Sementes, o Garantia Safra, o programa de melhoramento genético por inseminação artificial em tempo fixo (IATF), as ações de assistência técnica, e de defesa sanitária animal e vegetal; a instalação do Fórum Permanente da Agricultura Sergipana e a reativação das Câmaras Técnicas no Conselho Estadual”, detalhou o secretário da Agricultura.

Bomfim revela, ainda, que há outros projetos em fase de elaboração pela Seagri, a exemplo do que contempla a modernização da estrutura física dos mercados de carnes e outros, nos municípios. “Diante da grave crise financeira pela qual passam Estado e municípios, dificultando a modernização de estruturas físicas da importância dos mercados municipais e feiras livres, estamos trabalhando para captar recursos federais para essa finalidade. A comercialização de carne bovina, suína, aves e outros alimentos oriundos da agropecuária é uma atividade que pesa na economia local e regional, ao gerar inúmeros empregos diretos e indiretos. A melhoria dessas estruturas é crucial para o desenvolvimento da atividade”, defende.

Outros projetos que estão em andamento dizem respeito à implementação de Casas Comunitárias de Sementes; e de fogões agroecológicos como tecnologia de convivência com o Semiárido; à construção de cisternas orientadas para a produção agropecuária; à aquisição de kits de mototriciclos para fortalecimento da citricultura; ao incentivo e suporte a Feiras Agropecuárias em Sergipe, por município; à aquisição de embarcações, tanques de resfriamento para armazenamento de leite; colheitadeira de arroz, entre outros veículos, tratores e equipamentos agrícolas, para apoiar o fortalecimento da agricultura de base familiar em Sergipe.

Fonte e foto ASN