HOMEM MORRE APÓS SER ATINGIDO POR UMA PEDRA NA CABEÇA EM POVOADO

21/09/19 - 09:13:22

Um homem identificado como José Carlos de Oliveira da Silva, 51 anos, morreu nesta sexta-feira (20) após ser atingido por uma pedra na cabeça em Poço Redondo.

O fato foi registrado no povoado Santa Rosa do Ermírio e as informações são de que José Carlos estava no Parque de Vaquejada quando foi atingido na cabeça por um paralelepípedo.

Policiais do 4º BPM foram acionados e estiveram no local, porém já encontraram a vitima morto.

A causa e as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas e serão investigas pela polícia civil.