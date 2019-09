Prefeitura realiza blitz educativa no Dia Mundial sem Carro, neste domingo, 22

21/09/19 - 08:11:58

Dentro da programação da Semana Nacional de Trânsito 2019, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), realizará neste domingo, dia 22, a partir das 8h, uma blitz educativa em alusão ao ‘Dia Mundial Sem Carro’, na avenida Mário Jorge, na zona Sul da cidade.

Essa data é comemorada em diversas cidades do mundo e propõe uma reflexão sobre a quantidade de veículos motorizados nas ruas e a qualidade de vida no trânsito das cidades, além dos impactos negativos causados ao meio ambiente pelo uso excessivo de automóveis. A proposta da data inclui também formas alternativas de mobilidade que sejam menos nocivas ao ambiente, como a bicicleta e a caminhada.

Durante a ação, equipes da SMTT abordarão os condutores para falar sobre a data, como explica Heloísa Rezende, que faz parte da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET). “É um dia para refletirmos o que podemos fazer para a melhoria da mobilidade urbana e a nossa qualidade de vida. Falamos de congestionamentos, mas não paramos para pensar o quanto contribuímos para isso. O que temos feito para reduzir os congestionamentos nas grandes cidades?. É preciso pensar nisso também”, afirma.

O superintendente da SMTT Renato Telles, reforça a importância de se utilizar outros modais. “Se possível, é interessante tentar reduzir o uso do automóvel. Utilizar outros modais faz bem não só para o meio ambiente, como para a saúde e a mente”, frisa.

Prgoramação da Semanda Nacional de Trânsito – “No trânsito, o sentido é a vida”

21 de setembro

8h – Apresentação do grupo Cones, na XI Semana da Acessibilidade, no Parque da Sementeira

22 de setembro

8h – Blitz educativa na avenida Mário Jorge.

23 de setembro

8h- Apresentação do grupo Cones no Colégio Arquidiocesano, na Farolândia.

10h- Apresentação do grupo Cones no Colégio San Rafael, no São Conrado.

24 de setembro

8h- Apresentação do grupo Cones no Colégio Espírito Santo.

8h- Palestra “No trânsito, o sentido é a vida”, no Cemar do bairro Siqueira Campos.

14h- Apresentação do grupo Cones no Colégio Espírito Santo.

25 de setembro

8h- Apresentação do grupo Cones na Biblioteca Pública Epifânio Dórea.

26 de setembro

9h- Apresentação do grupo Cones e palestra no Colégio Gente Miúda.

14h- Apresentação do grupo Cones e palestra na Empresa Viação Atalaia.

27 de setembro

7h- Ação educativa na faixa de pedestres em frente ao Colégio Santa Chiara.

9h- Palestra na Escola Sonho de Ícaro.

10h- Apresentação do grupo Cones na Le Petit.

14h- Apresentação do grupo Cones no Colégio Santa Chiara.

15h- Palestra na Escola Sonho de Ícaro.

30 de setembro

10h e 14h- Ação educativa no Colégio Lavoisier

Fonte e foto AAN