REPUBLICANOS PROMOVE WORKSHOP EM GLÓRIA COM MAIS DE 300 FILIADOS

21/09/19 - 16:02:39

Durante dois dias (19 e 20 de setembro), em Aracaju e Nossa Senhora da Glória, o Republicanos Sergipe promoveu dois Workshops com o tema “Política e Cidadania”. Os eventos contaram com a participação dos dirigentes nacionais do partido, entre eles Renato Junqueira, presidente da Fundação Republicana.

“Fizemos questão de trazer para Sergipe o primeiro Workshop que iremos fazer em todo o país. Trata-se de um estado que tem colaborado muito com o crescimento do nosso partido desde a eleição, em 2006, de Heleno Silva para a Câmara Federal”, destacou Junqueira.

Mais de 300 filiados ao Republicanos participaram dos Workshops. O momento foi também de receber novos nomes que irão fortalecer o partido visando as eleições municipais de 2020. Lideranças de Santo Amaro das Brotas, Siriri, Nossa Senhora das Dores, Feira Nova, Poço Redondo, Canindé de São Francisco, Monte Alegre, Itaporanga D’ajuda, Japaratuba, Propriá, Estância se filiaram ao Republicanods para participar do pleito 2020.

“Para nós é um prestígio muito grande Sergipe ser o precursor desse projeto nacional da Fundação Republicana. Aproveitamos para filiar novos nomes, pré-candidatos, que chegam para fortalecer a sigla no Estado. Com certeza iremos apresentar nomes preparados para enfrentar os desafios de Sergipe a partir dos municípios, seja nas prefeituras ou nas Câmaras Municipais”, falou Heleno Silva.