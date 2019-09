REPUBLICANOS-SE REALIZA WORKSHOPS PARA FILIADOS EM ARACAJU E GLÓRIA

Na quinta-feira (19) e nesta sexta-feira (20), o REPUBLICANOS Sergipe promoveu dois Workshops com o tema “Política e Cidadania”. Os eventos, que foram promovidos pela Fundação Republicana (FRB), ocorreram na capital, Aracaju, e em Nossa Senhora da Glória, no Sertão do estado.

Mais de 300 filiados ao partido participaram dos Workshops, que contaram com três palestras. O professor Valdir Pucci falou sobre a importância de uma cidadania ativa na construção de um novo país. “É preciso compreender que o indivíduo está no centro do processo político. Ele é o protagonista da vida em comum, contribuindo para que as instituições funcionem”, ressaltou Pucci.

Outro tema abordado foi a influência das redes sociais nas eleições 2020. O palestrante foi o jornalista, publicitário e estrategista digital Cícero Mendes, que atua desde 2000 em campanhas eleitorais. Mendes destacou a importância de uma forte presença online dos pré-candidatos para conseguirem êxito nas urnas.

“A influência da web não é uma teoria, mas fato. As redes sociais, em especial, influenciaram fortemente o resultado das eleições nos estados e no país, fazendo chegar ao poder nomes até então desconhecidos. Quem não se preparar para 2020 ficará para trás”, alertou.

Os participantes também conheceram todo o histórico e o recente processo de mudança ocorrido no PRB, que passou a se chamar REPUBLICANOS. Esse detalhando ficou a cargo do presidente da FRP, Renato Junqueira e Evandro Garla e do tesoureiro do partido, Mauro Silva. Na linha ideológica, eles ressaltaram que o REPUBLICANOS é um partido conservador nos costumes e liberal na economia.

O presidente de honra do partido em Sergipe, Heleno Silva, e o presidente estadual Jony Marcos, agradeceram a direção do REPUBLICANOS por escolher o estado como o primeiro na realização do Workshop Política e Cidadania. “Para nós é um prestígio muito grande Sergipe ser o precursor desse projeto. Aproveitamos para filiar novos nomes, pré-candidatos, que chegam para fortalecer a sigla no Estado. Com certeza iremos apresentar nomes preparados para enfrentar os desafios de Sergipe a partir dos municípios, seja nas prefeituras ou nas Câmaras Municipais”, frisou Heleno Silva.

