Rogério Carvalho respeita decisão judicial, discorda dos argumentos e vai recorrer

21/09/19 - 15:50:51

O senador Rogério Carvalho, em razão da decisão da sentença prolatada no processo de improbidade que condena ele e a beneficência hospital e maternidade Santa Isabel, disse neste sábado (21) que respeita a decisão judicial proferida pelo juiz da 12a Vara Cível da comarca de Aracaju, mas, discorda com “veemência dos argumentos usados, salientando que irá recorrer da decisão”.

A condenação diz respeito à contratação da Associação mais antiga do estado de Sergipe em substituição às empresas contratadas pelo governador João Alves Filho, que terceirizaram a gestão dos hospitais públicos em Sergipe. A decisão de rescindir os contratos foi tomada em audiência pública com os ministérios públicos Estadual, do Trabalho e Federal, cujo acordo foi de plano providenciado pelo então secretário de estado da Saúde.

Ao tempo que implementou a reforma sanitária com a construção de diversos hospitais e a ampliação do número de leitos públicos de Sergipe, havia a necessidade de fortalecer a gestão hospitalar estadual e a Associação com mais de 200 anos de atuação, se mostrou a solução mais viável para superar a decisão tomada com os Ministérios Públicos.

A decisão contida na sentença considera ilegal a prorrogação do contrato com a Beneficência, ainda que, não haja outra maternidade para suprir a demanda materno-infantil no Estado. O senador entrará com recursos cabíveis que demonstrarão que suas decisões foram importantes para Sergipe.

A condenação se baseia na contratação da maternidade Santa Isabel . Sergipe tem 400 leitos materno infantil, só no Santa Isabel 250 que realiza 1.200 partos mês . Esse contrato até hoje é renovado e perdura , então todos os gestores que sucederam Rogério deveriam do mesmo jeito serem processados ou o MP acabar com o contrato e fechar a marternidade .