Confira vídeo e entenda do que trata o Projeto Oficial da PC

22/09/19 - 09:12:12

Você sabia que quando o Projeto Oficial de Polícia Civil (OPC) for implementado na Polícia Civil do Estado de Sergipe ficará muito mais fácil para o cidadão registrar uma ocorrência policial? Além disso, os crimes serão elucidados com maior agilidade e eficiência. Confira o vídeo/animação anexo e entenda como o encaminhamento do Projeto OPC por parte do Governo de Sergipe mudará positivamente a vida de todos aqueles que necessitam dos serviços existentes nas delegacias dos 75 municípios sergipanos.