América de Pedrinhas e Rosário Central vencem na abertura da 7ª rodada Série A2

22/09/19 - 08:11:26

A sétima rodada do Campeonato Sergipano da Série A2, teve início neste sábado (21). Ao todo quatro partidas agitaram a competição. A redes balançaram 10 vezes, o destaque para a goleada do Rosário Central contra o América de Propriá. O clube de Rosário do Catete venceu por 3x,0, com gols de Fabrício, Adriano e Lucas.

Outra equipe que venceu na rodada foi o América de Pedrinhas. No estádio João Cruz, o Barra perdeu por 2×1. Os gols do Mecão foram de Wellison e Neto. O atleta Miguel marcou para os donos da casa. Nos outros dois jogos as partidas terminaram empatadas. No município de Nossa Senhora do Socorro, o Socorro ficou no 1×1 contra o Estanciano. O lateral-direito Davi abriu o placar para os visitantes e a Allysson empatou para o rubro-negro.

E no município de Cristinápolis, no estádio Geraldão, Botafogo e Boquinhese também ficaram no empate em 1×1. O atleta Leonardo marcou para o alvinegro e Deivid empatou para o alviverde.

A sétima rodada será finalizada amanhã com mais quatro jogos. Acompanhe os detalhes:

Domingo (22/09)

Grupo A

15h – Aracaju x Socorrense, estádio João Cruz, Barra dos Coqueiros:

Árbitro Central: Anderson Silva Brito – FSF

Assistente 1: José Augusto de Garcez – FSF

Assistente 2: João Marcus Souza Santos – FSF

Quarto Árbitro: Eloane Gonçalves Santos – ASP/CBF

Grupo B

15h – Coritiba x Atlético Gloriense, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana:

Árbitro Central: Thayslane Melo Costa – FIFA

Assistente 1: Wendel Augusto Lino de Jesus – CBF

Assistente 2: Mismak Mendonça Lima – FSF

Quarto Árbitro: José Wilson dos Santos – FSF

15h – Força Jovem de Aquidabã x Propriá, estádio Manecão, em Aquidabã:

Árbitro Central: Arthur Fernandes Azevedo – FSF

Assistente 1: Emerson Fontes Santos – Master/FSF

Assistente 2: João Carlos dos Santos – FSF

Quarto Árbitro: Diego Messias Silva – FSF

15h – Canindé x Santa Cruz, estádio André Avelino, em Canindé do São Francisco:

Árbitro Central: Wagner Tavares da Silva – CBF

Assistente 1: José Roberto Loureiro – FSF

Assistente 2: Evellyn Vitale dos Santos – FSF

Quarto Árbitro: Túlio Marcos Farias de Jesus – FSF

Santa Cruz goleia a equipe do Propriá no encerramento da 6ª rodada da Série A2

A sexta rodada do Campeonato Sergipano da Série A2, foi finalizada na tarde desta quinta-feira (19) com a partida entre Propriá x Santa Cruz, no estádio Durval Feitosa, em Propriá. Os donos na casa não apresentaram um bom futebol e acabaram perdendo por 5×1. Os gols do Santa Cruz foram marcados por Leandro (2x), Isaque, Erich e Janisson. O único gol do Propriá foi marcado pelo atleta João Fernandes.

A sexta rodada foi iniciada na última terça-feira, o Botafogo perdeu para o Amadense, no estádio Geraldão, em Cristinápolis. O leão do Rio Real levou a melhor e venceu por 1×0. O gol do Amadense foi marcado por Everton Rian.

Já, no município de Pedrinhas, no estádio Roberto Silva, a equipe do América goleou o Socorrense por 5×0. Os gols foram marcados por Otávio, Erinaldo, Wesley, Neto e José Júnior. Com os resultados o Améri

Na quarta-feira, o Atlético Gloriense venceu o Canindé, no estádio Editon Oliveira, no município de Nossa Senhora da Glória, na região do sertão sergipano. Os donos da casa mantiveram a superioridade em campo e venceram por 1×0. O gol do touro do sertão foi marcado pelo atleta João Pedro. O Estanciano goleou o Aracaju por 3×0. O atacante Leandro marcou os três gols da partida. O América venceu por 2×0, a equipe do Coritiba por 2×0. Os gols foram marcados por Wilson e Serginho.

A equipe do Socorro derrotou o Boquinhese por 1×0. O gol dos visitantes foi marcado pelo atleta Cléber. O atacante rubro-negro é um dos artilheiros da competição com cinco gols. Outro clube visitante que venceu na rodada foi a equipe do Maruinense. O fantasminha enfrentou o Rosário Central e venceu por 2×0, com gols de Obina e Valter Júnior.

No fim de semana terá início a sétima rodada do Campeonato Sergipano da Série A2. Acompanhe os detalhes:

Domingo (22/09)

Grupo A

15h – Aracaju x Socorrense, estádio João Cruz, Barra dos Coqueiros

Grupo B

15h – Coritiba x Atlético Gloriense, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

15h – Força Jovem de Aquidabã x Propriá, estádio Manecão, em Aquidabã

15h – Canindé x Santa Cruz, estádio André Avelino, em Canindé do São Francisco

Fonte e foto Federação Sergipana de Futebol