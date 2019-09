CONFIANÇA PEDE POR 1 A 0 PARA O SAMPAIO CORRÊA E DÁ ADEUS AO BRASILEIRO

22/09/19 - 07:09:47

A Associação Desportiva Confiança, no jogo de volta da semifinal da série C do campeonato brasileiro, neste sábado (21), no estádio Castelão, em São Luís-MA, perdeu para o Sampaio Corrêa-MA por 1 a 0. Com o resultado, o Sampaio Corrêa é o primeiro finalista definido da Série C e o Confiança dá adeus ao título.

FICHA TÉCNICA

Sampaio Corrêa 1 x 0 Confiança

Gols: Victor

SAMPAIO CORRÊA-MA

Andrey, Everton, Odair, Paulo Sérgio (Victor), João Victor, Eloir, Ferreira, Rodrigo Andrade (Capanema), Roney, Esquerdinha, Salatiel (Ulisses)

CONFIANÇA

Jean, Thiago Ennes, Vinicius Simon, Anderson, Flávio, Radar (Bruninho), Éverton, Thallysson, Tito (Renan Gorne), Felipe Lima (Léo Tilica), Ítalo

Cartões amarelos: Capanema, Victor, Rodrigo Andrade