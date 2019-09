HOMEM É ASSASSINADO DENTRO DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

22/09/19 - 07:00:58

Um homem identificado como Fábio Lúcio dos Santos, 36 anos, foi morto a tiros dentro de uma residência localizada na Rua Floriano Peixoto, 236, na madrugada deste sábado (21), no município de Estância.

Segundo informações passadas pela polícia, a casa da vítima foi invadida e o homem foi morto com sete disparos por arma de fogo. No momento do crime, outras pessoas estavam na residência, mas os suspeitos só atiram contra o homem.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi até o local para prestar os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Quem tiver alguma informação que possa colaborar com o trabalho da polícia deve ligar para o Disque-Denúncia, no número 181.