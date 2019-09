Jogos Cidadãos levam lazer e inclusão à praia no município de Aracaju

22/09/19 - 07:56:04

Em parceria com o projeto Estrelas do Mar, atividade faz parte da 7ª Semana Aracaju Acessível

O Dia Nacional e Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro, foi celebrado com muito esporte e cidadania no projeto Estrelas do Mar, que promoveu neste sábado mais uma edição dos Jogos Cidadãos. O evento aconteceu em parceria com a Semana Aracaju Acessível, que este ano tem como tema “A Arte de Incluir” e aborda o direito ao lazer, ao esporte, ao turismo e à cultura, como está previsto no Capítulo IX da Lei Brasileira de Inclusão.

Foi uma manhã de atividades envolvendo esportes e jogos diversos, como bodyboard adaptado, vôlei sentado, pipa, futebol, jogos de mesa (dominó, dama e xadrez) e outros. Ao todo, 12 modalidades agregaram mais de 500 pessoas, maior público já registrado no evento, em um dia marcado pela inclusão.

Para o organizador da Semana, Lucas Aribé, o momento de entretenimento é importante para reforçar os direitos da pessoa com deficiência. “É muito fácil incluir, basta ter amor e empatia. Mostramos aqui, na prática, como pode ser feita a inclusão e como a acessibilidade é possível. Nessa data tão importante para nós, estamos expondo para a sociedade que somos todos iguais e temos o direito de ocupar os mesmos espaços de forma acessível”, afirma.

Coordenador do Estrelas do Mar, Byron Virgílio conta como a iniciativa busca transformar a ação da sociedade para garantir que todos tenham as mesmas oportunidades. “Queremos que as pessoas se sintam incluídas de fato. Um dia como hoje modifica a vida da pessoa com deficiência e de todos os participantes, porque as ações são feitas de forma empática. Nosso objetivo é modificar o olhar e a atitude de quem não tem a deficiência”, explica.

Participando pela primeira vez do projeto, Nayanne Mirele dos Santos Silva levou o pequeno Célio, que tem microcefalia. Para ela, a ação estimula a participação da criança na sociedade e contribui para o desenvolvimento. “Isso inclui as crianças e ajuda a diminuir a questão do preconceito. É importante incluir a pessoa na sociedade, e mostrar que ela pode participar de todos os projetos e ser uma criança normal como qualquer outra”, reforça a mãe.

Fonte e foto assessoria