Prainha da adutora do município de Telha ganha pista asfaltada

22/09/19 - 07:50:46

A tarde dessa sexta-feira (20), no município de Telha, foi de festa com a inauguração da pavimentação no Acesso-310, da Rodovia Luciano Góis Gomes, interligando a Praia da Adutora à SE 200. Essa obra é uma parceria da Prefeitura de Telha e do Governo do Estado de Sergipe.

Os nomes escolhidos para a rodovia e para a Praia da Adutora são uma homenagem a dois grandes líderes da região. A Praia da Adutora passa a se chama Praia da Adutora Ex-prefeito José Antônio Dias e a Rodovia de Luciano Góis Gomes.

Para a comerciante Michele Alves Cerino, que tem um restaurante na região o dia foi de muita alegria. “Desculpa as lágrimas, é que eu realmente estou muito feliz. Há anos que a gente vem sofrendo com essa estrada. Aqui quando chove é muita lama, fica intransitável, os turistas olhavam aquela lama toda e iam embora correndo. Eu não tenho palavras para agradecer ao prefeito Flávio Dias. Agora isso aqui vai lotar de gente”, agradeceu emocionada, a comerciante.

Diversas autoridades estiveram presentes, como o governador do Estado, Belivaldo Chagas, o Prefeito de Telha, Flávio Dias, o vice Bidolo, o de Cedro, Neudo Alves e seu vice, Juca, o Prefeito de Malhada dos Bois, César Dinízio e o vice, Diogenes, de Santo Amaro, Dadau e de Japoatã, Magno Silva e seu vice Francisco. Todos os secretários municipais da Prefeitura de Telha fizeram questão de prestigiar o evento.

O evento contou também com a presença do Deputado Federal, Fábio Mitidieri, o Deputado Estadual Jeferson Andrade, o ex governador Jackson Barreto. Os ex prefeitos de Telha, José João, de Cedro do São Francisco, Marcos Santana, de Japoatã, Branco, de Amparo do São Francisco, Ailton Nascimento e de Própria, Zé Américo, também marcaram presença.

Os vereadores do município de Telha também fizeram questão de prestigiar o evento, estiveram na celebração, como o presidente da Câmara, Nino, Bruno de João Batista, Jefinho, Neudo, Ramon da Saúde, Poca e Alex Eloi. Os vereadores da cidade de Cedro e de Própria também prestigiaram a entrega da pista.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, o secretário da Saúde do Estado, Valberto Lima, o secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola, o ex deputado estadual Jorge Araújo, o diretor técnico da Emdagro, Esmeraldo Leal, a superintendente executiva da Secretaria de Estado do Governo do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Deborah Dias também marcaram presença.

