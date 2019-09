Semana da Acessibilidade é encerrada com atividades no Parque da Sementeira

22/09/19 - 09:26:58

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é celebrado neste sábado, 21 de setembro, e para comemorar a luta pela promoção e garantia dos direitos das pessoas com deficiência, o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPcD) em parceria com a Secretaria Municipal da Assistência Social da Prefeitura de Aracaju, promoveu neste sábado uma série de atividades com oferta de serviços no Parque da Sementeira, no bairro Jardins. A ação encerra a XI Semana da Acessibilidade.

De acordo com o presidente do CMDPcD, Roque Hudson Fonseca, a XI Semana da Acessibilidade foi promovida para provocar a reflexão na sociedade sobre os direitos garantidos por leis, às pessoas com deficiência.

“Foi uma semana muito importante e construtiva com a realização de várias atividades. É desta forma que iremos atingir aquilo que desejamos, a inclusão social com acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas políticas públicas na sociedade. Para encerrar a XI Semana da Acessibilidade, foram realizadas várias atividades e ofertados alguns serviços gratuitos para pessoas com e sem deficiência, com o objetivo de provocar uma reflexão na sociedade para que todos possam estar integrados nessa luta pelos nossos direitos previstos na Lei Brasileira de Inclusão para o pleno exercício da nossa cidadania”, destacou.

A programação do evento contou com oficinas sensoriais, como massagens, reiki, acupuntura, orientações com advogada sobre os direitos sociais da pessoa com deficiência, orientações nutricionais, cadastro de currículo e inscrição de cursos, teste de glicemia, aferição da pressão arterial e o plantio de uma muda de pau-brasil em alusão à data comemorativa e também para celebrar a chegada da Primavera, que inicia na nesta segunda-feira, 23.

No evento, também houve apresentações de grupos teatrais e musicais dos equipamentos socioassistenciais do município, organizações sociais e da banda do 28º Batalhão de Caçadores de Aracaju.

Para a assistente social da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), somar forças entre todos os órgãos que lutam pelo mesmo objetivo é essencial para o cumprimento das leis de políticas públicas para a pessoa com deficiência.

“É importante estarmos nos somando aos outros órgãos para fortalecer a nossa luta pela efetivação das políticas públicas. Apesar de já termos avançados muito nessas políticas para a pessoa com deficiência em Aracaju, ainda é preciso alertar não só o poder público como empresas privadas sobre a acessibilidade. Todos têm o direito de ir e vir e na semana da acessibilidade reforçamos a nossa luta para que todos pudessem ampliar a sua visão sobre as condições de acessibilidade”, disse.

Apoio

Estiveram reunidos no encerramento da XI Semana da Acessibilidade, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat); Secretaria Municipal da Saúde (SMS); Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT); equipamentos socioassistenciais do município e de instituições sociais como a Associação dos Deficientes Visuais de Sergipe (Adevise); o Centro de Integração Raio do Sol (Ciras); Instituto Pedagógico de Apoio a Educação do Surdo em Sergipe (Ipaese); Apae; Associação de Pais, Amigos de Pessoas com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade (APABB), entre outros.

Fonte e foto assessoria