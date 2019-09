SENTIDOS NORTE E SUL DA BEIRA MAR FICAM EM MEIA PISTA NESTA SEGUNDA-FEIRA, 23

Devido à obra de recapeamento total da avenida Beira Mar, que trará benefícios para a mobilidade urbana, a Prefeitura de Aracaju informa que nesta segunda-feira, dia 23, parte da via, nos sentidos Norte e Sul, fica em meia pista, das 5h às 17h, do trecho que vai da avenida Francisco Porto até o cruzamento da Anísio Azevedo (sentido Norte) e do Parque da Sementeira até a Tancredo Neves (sentido Sul).

Os trechos em obra estarão sinalizados e para minimizar ao máximo os transtornos, auxiliar o tráfego e orientar os condutores, agentes de trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão na região.

Rotas alternativas

Apesar de não haver bloqueio total na avenida Beira Mar, a SMTT recomenda aos condutores a utilização de rotas alternativas para evitar possíveis congestionamentos. Assim, para quem segue do Centro da cidade com destino à região das praias, recomenda-se acessar, por exemplo, as ruas Arauá, Santa Luzia e as avenidas Acrísio Cruz, Augusto Maynard, Hermes Fontes, Rio de Janeiro, Anísio Azevedo e Pedro Calazans. Já quem sai da região das praias para o Centro, a orientação é utilizar as avenidas José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg) e Tancredo Neves.