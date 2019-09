A Bahia vai ganhar dois Centros de Convenções! Em Sergipe a reforma se arrasta!

O nosso País atravessa uma forte crise financeira, o dinheiro não circula, os indicadores de desemprego preocupam e os gestores públicos estão enfrentando sérias dificuldades para cumprirem com suas obrigações constitucionais. Não é novidade para ninguém que os tempos de “fartura” e “vacas gordas” se foram e que, hoje dia, em qualquer administração comprometida com o erário, em meio a tantas adversidades, é preciso adotar a política de se fazer muito menos gastando cada vez menos. Isso não significa “reduzir os investimentos”, mas otimizar as despesas.

Este colunista tem feito algumas cobranças sobre a falta de um planejamento objetivo e eficiente do governo do Estado e da Prefeitura de Aracaju para alavancar o turismo sergipano. As prefeituras municipais do interior, inclusive, também devem se somar. Agora, com todo respeito ao governador Belivaldo Chagas (PSD), suas “escolhas” para a Pasta não demonstram que ele está priorizando o setor. Primeiro nomeou o jovem Manelito Franco para a secretaria em troca do apoio político de seu pai e ex-prefeito Zé Franco em Nossa Senhora do Socorro.

Depois, também por conveniências políticas, “rifou” o jovem pelo “twitter” e, talvez para economizar, acumulou a responsabilidade pelo Turismo Sergipano com o atual secretário de Comunicação do Estado, Sales Neto. Diga-se de passagem, o governo já se comunica mal (não é uma crítica de ordem pessoal a Sales) e agora tem um gestor de políticas de turismo que não é do ramo. Como as críticas do trade turístico cessaram um pouco, fica a impressão que havia uma intenção determinada pela saída de Manelito Franco. Mas, por enquanto, pouca coisa parece ter mudado…

Mas focando no Turismo, apesar de sermos um Estado litorâneo, não temos atrativos no momento capazes de atraírem turistas do Nordeste e de outras regiões. As rodovias que cortam Sergipe (federais e estaduais) são uma “vergonha” e muito perigosas. Os acidentes são sucessivos e isso assusta. A reforma e ampliação do Aeroporto é uma “novela” e a chegada de novos voos só preenche os noticiários. Com nossos “cartões postais” abandonados, sem uma estrutura definida e específica, nos limitamos a vender “ilusão”, a entregar panfletos e tirar fotos de praias e piscinas naturais…

Nosso Centro de Convenções (CIC) é outra vergonha! A obra de reforma, iniciada em 2015, paralisada em 2017 e retomada em 2018 pelo atual governador, continua se arrastando! Turismo não é só praia, não é só nas férias escolares, nos feriados e finais de semana! Como Estado nordestino e litorâneo temos que ter propostas para atrair turistas o ano inteiro, na capital e no interior, do litoral ao Sertão! Enquanto Belivaldo só pensa em se livrar da “cassação” e o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) só pensa em sua reeleição, o Estado da Bahia, aqui do lado, em menos de um ano vai ganhar dois novos Centros de Convenções.

A Prefeitura de Mata do São João, na Praia do Forte, vai entregar uma estrutura pela “fortuna” de R$ 3 milhões, para focar no Turismo Corporativo, com eventos em sintonia com Hotéis e Resorts. Em Salvador a Prefeitura está finalizando sua estrutura e já planeja movimentar R$ 430 milhões em negócios por ano, com seis grandes convenções já “pactuadas” até meados de 2020. Para não ficar para trás, o governador de lá corre para licitar seu Centro e substituir o prédio que desabou há três anos. Enfim, a crise que assola Sergipe é a mesma que assola a Bahia. Mas, pelo menos lá, os gestores têm o que mostrar e não vivem a lamentar…

Veja essa!

Assim que tomou conhecimento por meio do portal Ne Notícias, de que o conselheiro Clóvis Barbosa vai visitar o ex-presidente Lula, condenado pelo Tribunal Regional Federal e preso na sede da Polícia Federal em Curitiba (PR), este colunista quase teve um “custopio”! Nada demais a visita, desde que “Barbosa” não fosse o personagem.

E essa!

Para quem não lembra, o então presidente do Tribunal de Contas, Clóvis Barbosa, entre os anos de 2016 e 2017, “gabava-se” quando condenada a “crise ética” que o País atravessava, “com tantos casos de corrupção e lavagem de dinheiro”. Para quem era defensor da Operação Lava Jato, agora Clóvis vai visitar Lula?

Desespero

Com todo respeito a Clóvis, mas depois de tantas negativas em Sergipe e diante do iminente retorno de Flávio Conceição ao TCE, ele agora atua desesperadamente, primeiro se reaproximando de petistas históricos e agora indo visitar o líder maior do PT, turma que ele “esqueceu” quando presidiu a Corte de Contas. Sei não, viu!

Moro e Deltan

Quem não se lembra da “rodada de palestras” que o então presidente Clóvis Barbosa promoveu no TCE? Que ele sonhava em trazer o então juiz e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro? Será que não traria o Deltan Dallagnol? E por que agora Clóvis quer “agradar os petistas”?

Luiz Flávio Gomes

No final de sua gestão como presidente do TCE, Clóvis promoveu o Fórum “Por um Brasil ético: o dinheiro público é da sua conta”, com o renomado jurista Luiz Flávio Gomes como palestrante, que falou sobre “Lava Jato: corrupção, ética, liderança e cidadania”.

Lula Livre?

O grupo que irá a Curitiba vai encampar o “Lula Livre”. Como perguntar não ofende, o que Clóvis diria aos políticos sergipanos presos ou condenados por suspeita de corrupção? O conselheiro vai representando o Tribunal de Contas do Estado nesta “visita institucional” na sede da Polícia Federal. Quando você pensa que já viu de tudo…

Exclusiva!

Lembram daqueles casos denunciados, recentemente, de vereadores do interior do Estado que exerciam cargos comissionados no governo de Belivaldo Chagas (PSD)? Dá para acreditar que o Ministério Público Estadual arquivou as denúncias e não procedeu o inquérito civil alegando que o ato “não configura irregularidade”!

Isto é Sergipe!

Não foi o Poder Judiciário, tão criticado, que teve esse entendimento, mas o Ministério Público Estadual, o órgão fiscalizador! Dá para acreditar? Pois então, “galeguinho” Belivaldo Chagas, se não é ilegal – e nem imoral – contratar vereador do interior para exercer cargo comissionado na capital, se basta a um vereador que representa uma cidade, ir apenas a dois dias de sessões plenárias, então bota a turma de volta ao “batente” porque o governo tá precisando de muito “suor”…

TBT WS

Termina nessa segunda-feira (23), o primeiro lote de ingressos do show TBT WS”, projeto novo do cantor Wesley Safadão, que acabou de gravar mais um DVD de sua carreira no Rio de Janeiro. No projeto TBT WS, Safadão canta grandes sucessos que marcaram a carreira do cantor e a vida de muitos fãs. No show agendado para o próximo dia 11, em Aracaju, no Mambo Aju, também participa o cantor Dorgival Dantas. Ingressos à venda na Central do Ticket do Shopping Riomar.

