Acidentes com queda de motocicleta e carro desgovernado deixam 4 feridos no interior

23/09/19 - 06:07:25

Acidentes nas rodovias no interior do estado deixou um saldo de pelo menos três pessoas feridas neste domingo (22).

Em Simão Dias, uma pessoa ficou ferida após o motorista perder o controle da direção em uma curva e em seguida bater em uma residência. O fato foi registrado na estrada que dá acesso ao Povoado Triunfo.

O passageiro do veículo teve ferimentos mais graves e foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Lagarto, onde foi atendido e liberado em seguida liberado.

Ainda no domingo, uma queda de motocicleta deixou duas mulheres feridas. O acidente aconteceu na rodovia que liga Simão Dias à Pinhão, próximo ao “Bar da Caçola”. As informações são de que duas mulheres sofreram queda de moto. As vitimas foram socorridas e levadas para o Hospital Regional em Lagarto com suspeita de fratura na clavícula.

Oura queda de moto aconteceu quando um homem retornava do povoado Brinquinho. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), em Aracaju.

No sábado (21) um acidente foi registrado nas proximidades do Povoado Pedra de Amolar, em Tobias Barreto. As informações são de que o motorista de uma caminhonete Chevrolet D-10, saiu da pista ao bater em um buraco, desceu a ribanceira e capotou em seguida.

A caminhonete estava carregada com frutas e legumes e transportava também alguns feirantes que estavam na feira livre no município de Poço Verde e seguiam sentido Tobias Barreto. Ninguém ficou ferido, apenas danos materiais.