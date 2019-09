Agentes de Viagens e operadoras de turismo visitam pontos turísticos de Sergipe

O Projeto Famtour traz profissionais do turismo de diversas cidades do país para conhecer Sergipe

Com o objetivo de propagar o turismo de Sergipe em outros estados do país, o Famtour conduziu agentes de viagens e operadoras de turismo aos principais pontos turísticos do estado neste final de semana. A iniciativa foi realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Turismo (Setur) e do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), em parceria com a Prefeitura de Aracaju, o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Associação Brasileira da Indústrias de Hotéis (ABIH) e a agência de receptivo Top Tur.

Na última sexta-feira (20) os visitantes participaram da rodada de negócios com hotéis da ABIH. No sábado foram à cidade histórica de São Cristóvão, Museu da Gente Sergipana, Oceanário de Aracaju, além de visitarem as cidades de Santana do São Francisco e Neópolis. Já no domingo, o grupo visitou o município de Canindé de São Francisco. Além de conhecer os pontos turísticos, eles puderam degustar da típica culinária sergipana, em almoços e jantares em restaurantes que são referência no estado.

Agentes e operadoras dos estados da Bahia e Goiás conheceram inúmeras atrações turísticas e pretendem criar pacotes de viagens em seus estabelecimentos com o intuito de motivar os clientes a explorar os potenciais turísticos de Sergipe. “Gostei muito daqui. Um estado aconchegante, de pessoas cativantes e com muitos lugares diferentes de se conhecer. Pretendo voltar e tentar trazer o máximo de pessoas de Goiânia”, disse Cintia Bernardes.

Wendel Guimarães ressaltou a importância do Famtour para as agências de turismo. “Sergipe é muito rico de passeios e as pessoas sabem demonstrar as belezas do estado. O governo do estado está de parabéns por priorizar o turismo com uma das principais pastas”, afirmou.

Satisfeito com os lugares que visitou, Rafael Magela destacou que as expectativas do grupo foram alcançadas em relação ao número de passeios diferentes. “Nós que somos da área de turismo temos o dever de conhecer o maior número de locais, e ficamos surpresos com tantas programações diversificadas e interessantes. Tudo isso é fundamental para termos mais detalhes sobre o local e promover em nossas cidades”, concluiu.

Mais sobre o Famtour

O objetivo do Famtour é fazer os visitantes conhecerem o destino e, a partir disso, criarem pacotes turísticos para vender em seus estabelecimentos. O agente e operadora vindo e sentindo o que é Sergipe, consequentemente, falará com mais propriedade e paixão do que só conhecer o estado pelo papel.

“Estamos recebendo dois grupos de famtour, um da Bahia e outro de Goiás. O de Goiás foi conhecer hj o mercado, museu, oceanário e São Cristóvão. O da Bahia foi conhecer a Rota do Imperador que percorre o Rio São Francisco saindo de Santana do São Francisco a bordo do catamarã da Olimpio Tur. A seguir conheceram o maravilhoso artesanato em cerâmica da região e terminaram com um almoço na Pousada Rio Bello, no povoado Betume em Neópolis”, declarou a assessora de turismo da Setur, Lea Duarte.

Fonte e foto assessoria