Atendimento Biométrico Itinerante em Japoatã de 23 de setembro a 9 de outubro

De 23 de setembro a 9 de outubro, omunicípio de Japoatã-SE, localizado no leste sergipano, recebe o Atendimento Biométrico Itinerante (ABI) do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE). Oseleitores terão disponíveis os serviços de revisão, alistamento, transferência e segunda via do título eleitoral.

Osserviçosocorrerãonos postos de atendimento, das 8h às 14h. O Juízo da19ª Zona Eleitoral, com sede no município de Propriá, é responsável pelos trabalhos em Japoatã.

De acordo com o juiz titular da 19ª ZE, Dr. Evilásio Correia Filho,o eleitor deve comparecer ao local de atendimento munido de documento oficial com foto e de comprovante de residência atualizado (conta de água, de luz, de telefone, etc.).

Seguem abaixo os locais e datas em que ocorrerá o ABI em Japoatã-SE: