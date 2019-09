AUTO-ESCOLAS DE SERGIPE CONQUISTAM PRÊMIO NACIONAL SUPER PRÁTICO

23/09/19 - 05:37:32

Em uma solenidade festiva, autoescolas de Sergipe foram premiadas na última sexta-feira (20), com o Prêmio Nacional Super Prático 2019. O evento foi realizado no auditório do espaço Stylo Coworking, localizado na Avenida Ivo do Prado, no Centro de Aracaju.

Durante a solenidade foram apesentados projetos e recursos para o gerenciamento e interação entre autoescolas e o Detran, além de um breve levantamento sobre o trânsito. A premiação contou ainda com a apresentação de um programa para o controle e administração de finanças dos Centros de Formação de Condutores (CFC’s).

O Prêmio que é uma parceria entre os Detrans, o Instituto Via e a empresa Vsoft Tecnologia, busca reconhecer a formação de condutores realizada por instrutores das unidades formadoras para o trânsito. “Com essa premiação, buscamos fomentar soluções inteligentes e eficazes para a construção de um trânsito cidadão e cada vez mais seguro”, explica, Daniel Tragino, diretor comercial da empresa VSoft.

O diretor do Detran de Sergipe, Abner Melo, também destacou o impacto que essas ações causam para todos, que de forma direta ou indireta são tocados pelo trânsito. “As ações como essa de hoje, que trazem mudanças significativas para a mobilidade urbana na cidade, principalmente com a tecnologia de informação como um dos balizadores do trânsito”.

Atualmente, o Brasil é o quinto país mais violento do mundo no trânsito, motivo pelo qual um dos premiados e proprietário da empresa Vetor, Humberto Nunes, endossou sua fala. “Quero aqui falar, o quão é importante buscarmos soluções que viabilizem cada vez mais a integração de todos os agentes do trânsito brasileiro. Prêmios como esse, mostram que estamos a caminho de um trânsito mais consciente”.

Ao todo, foram entregue mais de R$ 12 mil em premiações.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro