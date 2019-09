Câmara cassa mandato do prefeito de Canindé por 10 votos

23/09/19 - 18:38:32

A Câmara Municipal de Canindé do São Francisco cassou o mandato do prefeito Edinaldo da Farmácia, por 10 votos, durante sessão extraordinária realizada nesta segunda-feira (23). A sessão teve início pela manhã e só terminou no final da tarde.

O prefeito deverá se afastar do cargo imediatamente e quem assume é o presidente da Câmara, Weldo Mariano. De acordo com a mini reforma eleitoral, novas eleições devem ser convocadas em até três meses.

Ednaldo estava sendo acusado de emitir notas fiscais frias para a aquisição de materiais de saúde e apropriação indébita previdenciária.