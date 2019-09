Caminhada pela Acessibilidade encerra programação da 7ª Semana Aracaju Acessível

23/09/19 - 05:11:04

Percorrendo a praia, momento foi de inclusão e respeito ao meio ambiente

A praia é para todos e deve ser preservada. Foi unindo inclusão e respeito ao meio ambiente que a Caminhada pela Acessibilidade, que aconteceu neste domingo, 22, marcou o encerramento da programação da 7ª Semana Aracaju Acessível, organizada pelo vereador Lucas Aribé.

Em parceria com o projeto Praia Limpa, desenvolvido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), o evento levou dezenas de pessoas à praia para um momento de conscientização socioambiental. O trajeto teve início nas imediações dos Arcos da Orla da Atalaia, onde houve a caminhada de 48 tartarugas-oliva ao mar. Em seguida, animados pelo grupo de percussão Burundanga, os participantes seguiram pela areia até a Praia da Cinelândia, fazendo o recolhimento do lixo deixado pelas pessoas.

Para Lucas Aribé, a caminhada tem um relevante impacto social. “Esse é um momento importante, porque a gente envolve a conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência à pauta ambiental. São causas distintas, mas que têm muito em comum. Para ambas, basta apenas amor, empatia e união. Esses três ingredientes são capazes de transformar a sociedade”, avalia Lucas.

A importância de dar cada vez mais espaço a essas ações foi reforçada pelo secretário municipal do Meio Ambiente, Alan Lemos. “A preocupação com as pessoas que precisam de maior atenção com o acesso deve estar permeando não só a gestão pública, mas toda a sociedade. Quando temos um evento que chama a atenção para uma causa fundamental, estamos dando visibilidade a causas que buscam dar melhores condições de vida para as pessoas”, afirma.

No ponto final da caminhada, estiveram expostas diversas iniciativas desenvolvidas pelos parceiros participantes, como o Projeto Tamar, Ibama, Aracaju Lixo Zero e Sema. A população também pode trocar óleo de cozinha usado por copos sanfonados, evitando, assim, o descarte irregular.

Também participaram do evento alunos do Colégio Amadeus, através do Projeto de Educação Ambiental e Sustentabilidade (Peas). Cleber Correia é aluno do 2º ano e já sabe como as mudanças só são possíveis através da colaboração de todos. “Às vezes queremos mudar o mundo e fazer algo grande, mas tem que começar com o lugar onde moramos. Precisamos incluir todos também unindo à causa ambiental. Estamos em um mundo cada vez mais individualista, mas é um dever de todos nós”, acredita o estudante.

