Campeonato Sergipano de Kart acontece neste sábado em Aracaju

23/09/19 - 09:39:41

Velocidade na Orla de Atalaia! Neste sábado, 28 de setembro, serão realizadas as 4ª e 5ª etapas do Campeonato Sergipano de Kart. As disputas acontecem a partir das 13 horas no Kartódromo Emerson Fittipaldi, nas categorias Cadete, F4 e 125cc. O evento é realizado pela Associação Sergipana de Kart e a entrada é franca para o público.

Na categoria Cadete, o líder é o piloto José Vinicius, o Cabelinho, com três vitórias em três etapas e é favorito ao título estadual. Na F4, o piloto Júlio César, o Cesinha, também deixou os concorrentes pra trás e segue com três troféus na ponta da tabela. Já na categoria 125 cc, o líder é o piloto Carlos Henrique, o baiano.

Fonte e foto FM assessoria