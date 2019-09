CPTRAN CONCRETIZA PROJETO “PASSEIO CICLÍSTICO” NA ORLA DE ATALAIA EM ARACAJU

23/09/19 - 05:18:29

A Polícia Militar de Sergipe, através da Companhia de Políciamento de Trânsito – CPTRAN, comandada pelo Capitão Silveira, promoveu na manhã deste domingo (22), o 1° Passeio Ciclístico da CPTRAN.

Foram 500 participantes, que ajudaram três Instituições Beneficentes. O passeio durou 1 hora, saindo do Farol da Orla de Atalaia, às 08h, no percurso de 6 km e ao final do percurso foram sorteadas cinco bicicletas.

“Agradecemos a todos nossos participantes e patrocinadores por abrilhantar o evento na Orla mais bonita do Brasil”, ressaltou o Capitão Silveira.