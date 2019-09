DEPUTADA KITTY LIMA COBRA JUSTIÇA POR MORTE DE CRIANÇAS EM DORES

23/09/19 - 16:53:40

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) chamou a atenção da população, durante o pequeno expediente da sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), para o julgamento que ocorre na próxima segunda-feira, 24, do caso de desabamento de uma caixa d’água que matou duas crianças em uma escola rural do município de Nossa Senhora da Dores.

O desabamento, ocorrido em uma segunda-feira do dia 6 de novembro de 2017, deixou outras 17 pessoas feridas e até então ninguém foi responsabilizado pelas perdas. “A gente pede que a população e a imprensa possam acompanhar de perto esse julgamento e cobrar da justiça uma resposta que alivie a sensação de impunidade vivenciada pelas famílias das vítimas.”, argumenta a deputada.

Segundo Kitty, o julgamento é uma oportunidade de incitar o Poder Público a fiscalizar melhor as condições estruturais das instalações dos seus equipamentos.

“Se houve negligência da Companhia de Abastecimento de Sergipe [Deso], esperamos que a justiça tome as medidas necessárias, mas a estrutura daquela caixa estava condenada e a possibilidade de uma tragédia já era temida pela comunidade. Fazer valer a justiça nesse caso, tenho certeza, será muito importante para um maior rigidez na fiscalização a partir de então”, destaca Kitty Lima.

O julgamento

A ação penal, de nº 201876300386, instaurada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE) em decorrência da tragédia, será julgada na 2ª Vara Cível e Criminal do Fórum de Nossa Senhora das Dores, durante a próxima terça-feira, a partir das 9h.