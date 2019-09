Embargos declaração de Belivaldo/Eliande será julgado dia 30

23/09/19 - 17:19:29

Depois do julgamento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE) que terminou com a cassação por 6×1, da chapa Belivaldo Chagas e Eliane Aquino, agora o tribunal irá julgar os embargos de declaração, apresentados pela defesa da coligação, para que os sete juízes possam manter ou rever os votos.

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral condenou o governador Belivaldo Chagas (PSD) à cassação do mandato e inelegibilidade por oito anos. O mandato da vice-governadora também foi cassado.

Na próxima segunda-feira (30), o TRE julgará os embargos de declaração impetrados pela defesa de Belivaldo e Eliane.