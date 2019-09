Faculdade Uninassau realiza projeto “Fábrica de Vendedores”

23/09/19 - 15:31:50

O evento integra a Semana da Educação Financeira

Por: Suzy Guimarães

A Faculdade UNINASSAU Aracaju apresenta, no próximo dia 25, no auditório da instituição, a palestra “Como transformar clientes em fãs incondicionais”. O evento integra o projeto “Fábrica de Vendedores” e acontece em alusão a Semana da Educação Financeira, promovida pelos cursos de Administração e Ciências Contábeis da instituição. O evento é destinado é aberto ao público externo.

De acordo com o coordenador dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Gestão de Recursos Humanos da UNINASSAU Aracaju, Demerson Tavares, a atividade “tem o objetivo de fortalecer a gestão de negócios na UNINASSAU Aracaju, como uma forma de favorecer todos os cursos”. “A Semana de Educação Financeira, tem o intuito de difundir o conhecimento a respeito do mercado financeiro e de todas as suas possibilidades”, complementou.

A Semana da Educação Financeira também contará com palestras com os temas: “Como fazer investimentos”, “Ganhe dinheiro em qualquer lugar”, “Oportunidades no mercado financeiro”, “O segredo da riqueza é comportamento e mulheres empreendedoras – O Segredo do Marketing Empreendedor”, entre outros.

Os interessados em participar poderão realizar a inscrição no site extensao.uninassau.edu.br. A UNINASSAU Aracaju está localizada na Av. Augusto Franco, 2340 – Siqueira Campos.