FHS disponibiliza Whatsapp para tirar dúvidas sobre inscrições do PSS da Saúde

23/09/19 - 12:35:29

Já estão abertas as inscrições em dois editais: um destinado a profissionais médicos e outro para nível superior em várias categorias

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), está disponibilizando, a partir desta segunda, 23, data em que iniciam as inscrições para o novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Saúde, uma importante ferramenta para tirar dúvidas dos candidatos sobre as inscrições: whatsapp, através do número (79) 98877-8489, que estará ativo de segunda a sexta- feira, das 8 às 17h.

De acordo com o diretor de Recursos Humanos da FHS, Ives Deda Gonçalves, o objetivo é facilitar o canal de comunicação. “Com muitas dúvidas, as pessoas acabam ligando para diversos setores da saúde e não tendo respostas formais e esta é uma forma que encontramos de guiá-las direcionando o atendimento. Queremos centralizar e formalizar as respostas por uma ferramenta que possibilita uma maior aproximação e uma resposta mais rápida ao candidato sobre as inscrições”, explica.

A partir desta segunda, 23 já estão abertas as inscrições para o novo PSS. São dois editais: um destinado a profissionais médicos com 615 vagas e outro para nível superior em várias categorias com 220 vagas, ambos com formação de cadastro de reserva equivalente a 10 vezes o número de vagas iniciais. A novidade deste PSS é a reserva de 50% das vagas para recém-formados com até três anos de formação. As inscrições deverão ser feitas no endereço www.saude.se.gov.br. O edital já está disponível no mesmo endereço eletrônico.

As vagas disponíveis no PSS para médicos são nas especialidades: cardiologia, cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião geral, cirurgião oncológico, cirurgião pediátrico, cirurgião plástico, cirurgião torácico, cirurgião vascular, clínico geral, endoscopista, gastroenterologista, ginecologia e obstetrícia, hematologia, infectologia, médico do trabalho, medicina intensivista adulto, nefrologia, nefrologia pediátrica, psiquiatria, neonatologia, neurologista, neurocirurgião, oftalmologia, oncologista clínico, oncologista clínico pediátrico.

Também tem vaga para ortopedista, pediatra, radiologia, regulador, ultrassonografista, urologista, cardiopediatra, angiologista, pneumologista, dermatologista, cirurgião de mão, otorrinolaringologia, cirurgião oncológico pediátrico, geneticista, médico auditor, radioterapia, coloproctologia, reumatologia.

Já as vagas disponíveis no PSS para profissionais não médicos são: assistente social, biomédico, bucomaxilo, odontólogo, enfermeiro generalista, enfermeiro intensivista, enfermeiro oncológico, enfermeiro obstétrico, enfermeiro do trabalho, engenheiro do trabalho, farmacêutico, físico médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e psicólogo.

Nível médio, técnico e SAMU

A Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) informa, ainda, que haverá Processo Seletivo Simplificado (PSS) para nível médio e técnico com as inscrições abertas a partir do dia 30 de setembro e do SAMU com inscrições abertas a partir do dia 23 de outubro. Os respectivos editais ainda serão lançados e amplamente divulgados.

Foto: Flávia Pacheco

ASCOM SES