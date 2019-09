Ginasta sergipana Micaela Maria, é promessa no esporte

23/09/19 - 13:00:30

Após participar da seletiva no Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica, ocorrido no Rio de Janeiro (RJ) em junho deste ano – já tendo passado antes pela Etapa Regional, a ginasta sergipana, Micaela Maria, se prepara para um novo desafio: o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, a acontecer de 02 a 07 de outubro, em Brasília (DF).

Aos 10 anos e integrando a Categoria Pré-Infantil GR, a jovem atleta busca patrocínio de empresas e pessoas físicas que apõem o seu sonho de representar Sergipe no Campeonato Brasileiro. “Infelizmente, esse é um esporte muito caro, não é fácil manter os custos. Participar dos torneios envolve gastos não só com passagens e hospedagens, como também com roupas e equipamentos”, conta.

Sempre apoiando importantes causas, a Associação dos Defensores Públicos do Estado de Sergipe (ADPESE), através do presidente Herick Argolo, atendendo ao pedido da ginasta, acionou os seus associados para ajudar com as despesas da viagem, roupa e equipamentos – só a malha custa em média R$ 1.200.

Os interessados em contribuir, os dados bancários são: Agência 015, Conta 01/0130126, Banco Banese, em nome de Bruno Aldrei Marques, portador de CPF 719.926.345-72 – pai da atleta e segurança do Fórum Gumercindo Bessa.

Foto assessoria

Por Osanilde Oliveira