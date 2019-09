HOMEM É PRESO APÓS REALIZAR ASSALTO E TENTAR SE ESCONDER EM ESCOLA

23/09/19 - 13:13:16

Um homem foi preso no final da manhã desta segunda-feira (23) após praticar assalto a um estabelecimento comercial no Conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão e tentar se esconder em uma escola.

As informações são de que dois homens tentaram realizar o assalto e em seguida fugiram, porém foram perseguidos por um morador. Para tentar se esconder, o elemento acabou invadindo a escola Estadual Glorita Portugal, mas acabou preso.

O outro assaltante conseguiu fugir e a polícia pede para quem puder colaborar com as investigações pode ligar para o Disque-Denúncia através do 181.