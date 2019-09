Hospital de Cirurgia realiza Semana do Coração em Aracaju

23/09/19 - 15:51:10

Em comemoração ao Dia do Coração, o Hospital de Cirurgia está realizando a Semana do Coração. A programação, que foi iniciada hoje, 23 de setembro, segue até o dia 25 e conta com palestras, cursos de suporte básico e avançado de vida, mesa redonda, Projeto Multiamor, sessões de reiki, massagem, auriculoterapia, acupuntura e muito mais. O público alvo são os profissionais da instituição e também os pacientes e acompanhantes que estão no Hospital.

Confira a programação:

23/09 – SEGUNDA-FEIRA

Local : Auditório Da Cardiologia

08h – Curso de suporte básico de vida para leigos – Público: acompanhantes e profissionais em geral. Palestrante: Edna Bispo (Enfermeira e coordenadora do NEP)

10h – Curso de Suporte Avançado De Vida – RCP – Público: Profissionais De Saúde – Enfermeiros e Técnicos De Enfermagem. Palestrante: Silvia Mayla Santana (Residente de Enfermagem)

14h – Curso de suporte básico de vida para leigos – público: acompanhantes e profissionais em geral. Palestrante: Edna Bispo (Enfermeira e Coordenadora do NEP)

16h – Curso de Suporte Avançado De Vida – RCP – Público: Profissionais De Saúde – Enfermeiros E Técnicos de Enfermagem. Palestrante: Silvia Mayla Santana (Residente de Enfermagem)

24/09 – TERÇA-FEIRA

Local: Auditório da Cardiologia

08h – Abertura

08h30 – Palestra sobre cirurgia revascularização – Dr. Wilson Felix (Cirurgião Cardiovascular)

09h – Palestra: Atuação do Farmacêutico clínico na equipe multidisciplinar – Marina De Santana e Jakcline Melo (Farmacêuticas)

10h – Coffee Break

10h15 – Mesa Redonda: A Importância da assistência interdisciplinar ao paciente cardiopata – Residência Multiprofissional

14h – Mesa Redonda: A importância da assistência interdisciplinar ao paciente cardiopata – Residência Multiprofissional

14h30 – Palestra: A importância da Odontologia na assistência hospitalar – Luiz Carlos (Residente De Odontologia)

15h – Coffee Break

15h15- Palestra: A importância da família na recuperação do paciente na UTI – Katia Ribeiro (Psicóloga)

15h45 – Palestra: Cuidados com o coração – Dra. Larissa Cristina (Cardiologista)

19h- Projeto Multi Amor nas unidades assistenciais

25/09 – QUARTA-FEIRA

Local: Auditório Da Cardio

9h às 11h / 14 às 16 – Reiki, Massagem, Auricoloterapia, Acunpuntura, Fitoterapia, Corredor De Cuidados – Movimento Popular De Saúde Em Sergipe (Mops)

9h – Projeto Multi Amor nas unidades assistenciais

Local: Pátio

Manhã e tarde: Tenda Da Saúde – Verificação De Pressão Arterial / Circunferência / Imc / frequência cardíaca e orientações para a vida saudável

Da assessoria