Lorota em alta

23/09/19 - 08:27:08

Sem disputas eleitorais este ano, a classe política tem se ocupado em fazer projeções para 2020, quando os sergipanos vão eleger novos prefeitos e vereadores. Pois bem, enquanto o próximo ano não chega, os políticos discutem até sobre o sexo dos anjos. Por sua vez, setores da imprensa se apressam em divulgar candidaturas e coligações que dificilmente se concretizarão. Desde janeiro passado, já se leu todo tipo de possíveis composições políticas e de rachas inimagináveis. É o exercício de suposições que não leva a lugar nenhum, mas mantém ocupado quem não possui coisa mais importante para fazer. Estamos, portanto, vivendo a época da conversa mole para boi dormir. Arre égua!

Caça fantasmas

A nova prefeita de Riachão do Dantas, Simone de dona Raimunda (PCdoB), quer saber quantos são os servidores municipais efetivos, contratados, cedidos e licenciados. Decreto da comunista está convocando-os a se recadastrarem até o final deste mês, sob pena de terem os salários suspensos. A convocação também visa descobrir se existem servidores fantasmas mamando na folha salarial da prefeitura. Misericórdia!

Magrela útil

A maioria dos ciclistas usa a bicicleta como transporte, para ir ao trabalho (88,1%), e pedala cinco dias ou mais por semana (71,6%). Os números constam da pesquisa Perfil do Ciclista Brasileiro. O estudo revelou que 61,8% dos entrevistados usam a bicicleta como meio de transporte há menos de 5 anos. A maior parte (56,2%) leva entre 10 e 30 minutos em suas viagens, tem entre 25 e 34 anos de idade (34,3%) e renda entre um e dois salários mínimos (30%). E viva o “camelo”!

CPI da insensatez

Tem gente apostando uma mariola de banana como o Senado não instalará a CPI da “Lava-Toga”. Em editorial, o jornal o Globo açoita a iniciativa do senador Alessandro Vieira (Cidadania): “Os equívocos da proposta da CPI vão além da falta de sensatez. Ela sequer tem fato determinado a investigar”, fustiga o matutino carioca. O Globo concorda com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para quem a tal CPI “só serviria para abalar instituições fundamentais ao nosso equilíbrio institucional”. Homem, vôte!

Petição de miséria

Está faltando gente no Corpo de Bombeiros de Sergipe. Segundo o blog Espaço Militar, o quartel central da corporação em Aracaju funcionou, ontem, com apenas a guarnição de Auto Busca e Salvamento. As Unidade de Resgate e Auto Bamba Tanque não operaram por falta de efetivo. O advogado e conselheiro da OAB, Márlio Damasceno, criticou o governo sergipano pela demora em convocar os aprovados no último concurso para soldados do Corpo de Bombeiros. Marminino!

Compras online

Os homens são responsáveis por 52% das transações realizadas na internet. Pesquisa do Instituto Marplan mostra que as classes A e B ainda são maioria nas compras eletrônicas, com 72%. Quanto ao nível de escolaridade, 48,1% dos compradores online possuem nível superior incompleto. Os compradores gostam de tecnologia, funcionalidade e praticidade. Ah, bom!

Lesma lerda

A lerdeza resolveu fazer morada no Tribunal de Contas de Sergipe. O último exemplo disso foi o julgamento, quinta passada, das contas anuais das Câmaras Municipais de Lagarto, Pedra Mole e São Domingos, todas relativas ao distante 2010. E olha que para apreciarem meros balancetes, os sete conselheiros do TCE são muito bem pagos pelos contribuintes. Para se ter uma ideia, a soma dos super salários de suas excelências soma quase R$ 240 mil, além das mordomias inerentes ao cargo. Admitamos, com tanto dinheiro pra gastar, deve sobrar pouco tempo para os indigitados julgarem reles contas de prefeituras e Câmaras de Vereadores. Crendeuspai!

Vai recorrer

E o senador Rogério Carvalho (PT) promete recorrer contra a sua condenação em primeira instância. Pela decisão judicial, o petista fica com os direitos políticos suspensos e terá que devolver cerca de R$ 500 mil aos cofres públicos. Carvalho é acusado de, enquanto secretário estadual da saúde, ter contratado os serviços de um hospital filantrópico de Aracaju. Ele defende-se afirmando que a contratação foi aprovada pelos Ministérios Públicos Estadual, do Trabalho e Federal. Então, tá!

Promessa vazia

Durante a última campanha eleitoral o governador Belivaldo Chagas (PSB) dizia ter a receita certa para Sergipe voltar a crescer: “É primordial que saneemos as finanças, reduzindo as despesas, incrementando a arrecadação, modernizando a gestão, atraindo novas indústrias e criando as condições para geração de empregos”, discursava. Alguém aí sabe por que diabos o governador ainda não colocou em prática a fórmula mágica que convenceu a maioria dos sergipanos a reelegê-lo? Aff Maria!

Prima entre nós

E quem está novamente entre nós é a esfuziante Primavera, estação do ano que se segue ao Inverno e precede o Verão. O início da estação das flores é mercado pelo equinócio, fenômeno astronômico que ocorre quando o sol atinge com maior intensidade as regiões próximas à linha do Equador. Nessa altura do ano, o dia tem a mesma duração no hemisfério Norte e no hemisfério Sul. A Primavera permanecerá entre nós até o final de dezembro. Seja bem-vinda, Verinha!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 21 de dezembro de 1923.