Maria do Carmo e Machado visitam Instituto Lourival Fontes e se colocam à disposição

23/09/19 - 13:58:45

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) visitou o Instituto Lourival Fontes, em Aracaju. Construído na década de 60 por Hildete Falcão Baptista, a entidade que realiza importante trabalho de assistência a jovens carentes, vem enfrentando sérias dificuldades para se manter.

Na companhia do presidente da Comissão Provisória do Democratas em Sergipe, ex-deputado José Carlos Machado, Maria discutiu possibilidades de contribuição visando a manutenção do instituto que sobrevive graças à abnegada iniciativa dos seus dirigentes e servidores, além de doações de setores da sociedade civil.

“O Instituto Lourival Fontes, ao longo da sua trajetória, presta bons serviços e faz a diferença na vida de inúmeros jovens que passaram e ainda passam por lá””, disse Maria, ressaltando a dedicação e o amor de Hildete, esposa do ex-governador e senador por Sergipe, Lourival Baptista.

“Dona Detinha, como era carinhosamente chamada, tratava com diferencial amor os meninos e meninas acolhidos pelo Instituto e usava de seu prestígio pessoal e do de Lourival, para manter o Instituto em alta atividade, promovendo sempre o que podia de melhor para suas crianças”, afirmou a senadora, destacando a sua disposição em se “somar à causa e contribuir para a manutenção desse legado que dona Detinha nos deixou”.

Fonte e foto assessoria