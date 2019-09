Ônibus da Coopertaju capota na rodovia nas proximidades do município de Japaratuba

Um ônibus da Coopetaju capotou na manhã desta segunda (23) na BR 101, nas proximidades do município de Japaratuba.

Até o momento não se sabe o que teria provocado o acidente. As primeiras informações são de que o ônibus saiu de Pirambu com destino a Aracaju e capotou nas proximidades do Japaruba.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estão no local prestando os primeiros socorros e as informações são de que pelo menos seis pessoas ficaram feridas.

