Operação do BPRP termina com prisões e apreensões drogas

23/09/19 - 08:43:33

Entre o Sábado (21) e o domingo (22), a polícia militar através do Batalhão de Radiopatrulha desenvolveu diversas ações, participou da Operação Madrugada Segura, apoiou o policiamento nas áreas compreendidas pelo 1º BPM, 5º BPM, 8° BPM e da 3ª CIPM, bem como efetuou a prisão de um suspeito por tráfico de drogas no Bairro 18 do Forte.

Empregados em diversas localidades da Grande Aracaju, militares do BPRp efetuaram no Sábado, 21, a prisão de Anderson Santos Andrade, 32 anos, no Bairro 18 do Forte, com 28 trouxas de maconha embaladas e prontas para serem comercializadas.

Os radiopatrulheiros desenvolviam ações de patrulhamento preventivo pelo bairro 18 do Forte, quando, em deslocamento pela Rua Carlito de Melo, avistaram um indivíduo com uma bolsa plástica que quando notou a presença policial empreendeu fuga.

Durante a fuga, algumas trouxas de maconha, que estavam na sacola plástica caíram é um acompanhamento policial foi iniciado.

O indivíduo, identificado posteriormente como Anderson Santos Andrade, foi submetido aos procedimentos de praxe de busca pessoal.

Na sacola plástica que carregava, os policiais encontraram 28 buchas de maconha, já preparadas para a comercialização.

Diante dos fatos, Anderson Santos Andrade recebeu voz de prisão e foi conduzido a Central de Flagrantes.

Ainda no Sábado, 21, e também no domingo, 22, os militares do BPRp atuaram na Operação Madrugada Segura e efetuaram radiopatrulhamento nos Bairros de Nossa Senhora do Socorro e de Aracaju, mais precisamente no Santa Maria, no Tamandaré, no São Carlos, no Bugio e também em Santo Amaro das Brotas.

Durante a operação, os radiopatrulheiros abordaram 61 veículos de passeio, 37 motocicletas, 9 veículos de transporte coletivo, 7 estabelecimentos comerciais e 85 transeuntes.

Fonte e foto assessoria