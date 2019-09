Pré-candidatos não se exibem

23/09/19 - 00:01:04

Diógenes Brayner – [email protected]

Praticamente a um ano das eleições municipais não se percebe um nome que esteja no páreo para enfrentar o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), que disputa reeleições à Prefeitura de Aracaju naturalmente. Fora ele, não há outro que tenha definido posição em relação ao pleito. Vislumbram-se alguns, mas nada que tenha um toque de absoluta certeza. A mobilização é tímida e não passa se identifica quem será o adversário que tenha melhor porte para derrotar o atual grupo, que vai se fixando ao projeto de reeleição.

A base aliada praticamente está fechada sobre o atual prefeito. Agora faz retornar uma sigla que havia seguido caminho oposto nas eleições de 2018: o PRB, hoje Republicanos. As conversas ainda rolam para decidir, mas é quase certo que ainda esta semana bate-se o martelo. A legenda vai integrar o Governo municipal e estará em pré-campanha imediatamente. Embora não se perceba, esse trabalho eleitoral já teve início em todos os segmentos políticos do Estado.

O PRB não pensava em apoiar Edvaldo Nogueira e até andou conversando com outras siglas, mas a pedido do governador Belivaldo Chagas houve o primeiro encontro e o papo rolou certo, até o fechamento de um entendimento político que contemple Edvaldo Nogueira. Belivaldo Chagas jamais escondeu que estaria ao lado do atual prefeito no pleito de 2020, até por reconhecimento à atuação dele em sua campanha ao Governo do Estado. Até o momento não há sinais de rupturas na base aliada, mas tudo pode ocorrer até a indicação de um nome para vice.

O Partido dos Trabalhadores não decidiu nada sobre as eleições de 2020. Só o fará depois do PED, em novembro. Dois nomes apareciam dispostos: o de Eliane Aquino e o de Márcio Macedo. A vice-governadora sempre sinalizou com atos e gestos, mas Márcio atua com maior clareza ao conversar com lideranças partidárias, inclusive alguns que jamais se somarão à base de apoio ao próprio governador. Apesar desse clima de dúvida, a informação é que a direção nacional do PT quer disputar capitais e cidades de grande porte. O que também sugere a vice.

A oposição ainda não se manifestou com firmeza, embora assegure que apresentará candidaturas e vai aos palanques com o vigor de sempre. O deputado estadual Gilmar Carvalho é dúvida em razão da pendenga partidária, mas se a decisão lhe for favorável e tudo ocorrer bem, pode disputar. O DEM sinaliza que não ficará de fora e tem nomes à disposição como o de Georlize, o de Garibaldi Mendonça, do próprio Gilmar e do ex-deputado federal José Carlos Machado.

O PSB diz que terá candidato sim. Seria Valadares Filho, que disputou em 2016. Ele tem conversado muito com outras legendas, inclusive o PT, mas a impressão é que o partido mudou de foco e pensa no Governo, caso o TSE mantenha a decisão do TRE-SE e casse a chapa eleita em 2018. Tudo ainda em discussão e sem tempo para definição. O grupo que prega a política nova, hoje liderado pelo senador Alessandro Vieira, segue o mesmo pensamento do PSB.

Vieira se põe na linha de frente nesse pensamento futurista e, claro, trabalha para ter candidato à Prefeitura da Capital. Acredita na força de um novo jeito de votar do eleitor e em razão disso não tem um grupo que lhe dê sustentação política. Acha isso coisa “dos velhos tempos”. Claro que a sinalização, no atual momento, é para Edvaldo Nogueira se reeleger, previsão prematura que se percebe em razão de posições que se mostram de difícil união e sem definição estratégica para a reversão do jogo.

Belivaldo e André

O governador Belivaldo Chagas (PSD) recebeu, na sexta-feira passada, o ex-deputado federal André Moura (PSC), e seu pai, conselheiro Reinaldo Moura.

*** Segundo Belivaldo, “tratamos de emendas que foram alocadas para o estado quando André Moura era deputado, e estão em fase de liberação”.

*** – Já o Reinaldo só falou no time do coração dele: Sergipe, disse.

PSC não foi citado

O PSC ainda não recebeu citação do TRE-SE, para se posicionar sobre o pedido de desfiliação do deputado estadual Gilmar Carvalho, solicitado via Justiça Eleitoral na semana passada.

*** O documento foi despachado na sexta-feira e deve chegar ao partido até amanhã.

Sem restrições

As informações que circulam nos bastidores do PSC é que não haverá obstáculo para a saída de Gilmar Carvalho, desde que o pedido de desligamento não seja por dificuldade de convivência.

*** O partido mostrará que Gilmar vive sem constrangimentos no PSC, que foi a legenda que o lançou candidato a prefeito de Aracaju sem restrições.

Setor imobiliário

O jornalista Eugênio Nascimento observa, via twitter, que “tem muito imóvel à venda e para alugar nos bairros de classe média de Aracaju – Atalaia, 13 de Julho, Grageru e Coroa do Meio, entre outros”.

*** E complementa: “não se sabe ainda se os proprietários se mudaram por melhora ou piora de suas condições de vida”.

Dois suplentes

Dois suplentes de deputado federal podem assumir o mandato caso os dois titulares – Valdevan Noventa (PSC) e Bosco Costa (PR) não consigam passar pelo TSE.

*** São eles: o pastor Jony Marcos e o pastor Antônio (PSC)

Vardo contra palestra

O vereador Vardo da Lotérica apronta mais uma no plenário da Câmara de Itabaiana, ao contestar palestra do neurocirurgião Ivanilson Oliveira. Vardo a considerou extensa.

*** Vardo usou a tribuna logo após para dizer que três horas de palestra não tem quem aguente “e isso precisa mudar”.

*** Vardo foi além: “eu sou mais velho que o senhor e essa palestra não acrescenta em nada pra ninguém”, desqualificou.

Cara pra ‘riba’

O vereador Vardo ficou chateado porque ao subir na tribuna logo após o médico palestrante, a presidente da Câmara, vereadora Ivoni Lima de Andrade (MDB), lhe deu apenas sete minutos para falar.

*** – Quer dizer, ele teve quatro horas e eu apenas sete minutos, não é? Perguntou e avisou que não quer mais ser vereador, para concluir: “nessas palestras os vereadores ‘fica’ tudo com cara pra riba (sic).”

Não será candidata

A senadora Maria do Carmo (DEM) disse ao jornalista Chico Freire que “não existe a menor possibilidade de candidatura minha para a Prefeitura de Aracaju. Estou me aposentando da vida política em dezembro de 2022”.

*** – Vou cuidar de João Alves [ex-governador], que, como todos sabem, não está com a saúde muito boa, disse.

Definir estratégias

Rômulo Rodrigues (PT) lembra dos bons tempos em que se fazia “análise da conjuntura para definir estratégias e táticas”.

*** E acrescenta: “como a eleição de 2020 tende a ser plebiscitária e a estratégia pode ser de frente ampla, qual será a tática eleitoral”?

*** – Tem gente falando besteira. Quem sabe se é promessa ou tática? – conclui.

Financiam crime

O subtenente Edgard diz que “gostaria de ver essa turma dos direitos humanos, artistas cheios de seguranças armados e esses hipócritas que são desarmamentistas, subirem os morros e distribuir livros e flores para traficantes”.

*** E complementa: “se bem que muitos desses são clientes do tráfico, portanto financiadores dos crimes”.

Que saia logo

O Micro Empresário de direita Gilvan (é assim que ele se identifica no twitter) postou ontem: “até que estava torcendo pela permanência de Clóvis Barbosa no TCE”.

*** – Mas, com essa noticia [de que Clóvis visitará Lula na prisão], é hora de sair mesmo. Que venha logo Flávio Conceição, concluiu.

Está ajustando conversas

O presidente regional do Republicanos, Jony Marcos, disse ontem que o partido deve fechar apoio pela reeleição de Edvaldo Nogueira (PCdoB) nesta semana: “a conversa está bem adiantada, porém ainda não ajustamos tudo”.

*** Jony diz que há uma parte do Republicanos que ainda está resiliente, mas já começa a se ajustar.

Doação de órgão

A Secretaria da Saúde realizou Corrida pela Doação Órgãos, através da Central de Transplante, no parque da Sementeira. Os participantes percorreram seis quilômetros para conscientizar sobre a importância da doação.

*** Sergipe realizou, em 1986, o primeiro transplante cardíaco do norte-nordeste e atualmente apresenta uma recusa familiar que chega a 78%.

Um bom bate papo

Clóvis Silveira – Não ponha um ponto final nas suas esperanças. Ainda há muita coisa a fazer, ainda há muito que plantar, e o que amar nessa vida!

Preço da gasolina – Bolsonaro reclamou ontem do aumento no preço de combustíveis nos postos. Ele quer investigar altas abusivas, e reforçou que a Petrobras tem autonomia para definir preços.

Não deixa – O deputado estadual Francisco Gualberto (PT) não deixará o partido. Entretanto, Gualberto não tem sido muito presente nas decisões petistas.

Depois do PED – O presidente regional do PT, deputado federal João Daniel, diz que só depois do PED é que decide sobre candidatura petista a prefeito de Aracaju.

Está otimista – O deputado estadual Gilmar Carvalho (ainda PSC) se mostra muito otimista em relação à sua saída do partido.

Não descarta – Fábio Henrique (PDT) não fala em candidatura à Prefeitura de Socorro, mas sempre diz que não descarta esta possibilidade.

Carlos Ayres Britto – “ALERTA: A velha colonização mental brasileira agora vive de alcovitar o namoro entre a idade média e a idade mídia. Está feito o alerta”.

De Olavo de Carvalho – O Brasil só poderá ser salvo pela união indissolúvel entre o presidente, as Forças Armadas e o povo. Tudo o mais é ilusão suicida.

Revista Fórum – Luiza Erundina dispara contra “obscurantismo” do governo e é vaiada no Prêmio Congresso Em Foco