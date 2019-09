Prefeitura chama a atenção para o meio ambiente com o projeto Praia Limpa

23/09/19 - 06:45:24

A manhã deste domingo, 22, foi totalmente dedicada à conscientização voltada para questões ambientais que se somaram à sensibilização pela acessibilidade. Contemplando as ações inseridas no contexto do World Cleanup Day, um programa de ação social global que visa a combater o problema do descarte irregular de resíduos sólidos, incluindo o problema dos detritos marinhos, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), realizou, na Orla da Atalaia, uma série de atividades do programa Praia Limpa.

O momento contou, ainda, com a participação de outros órgãos municipais, como a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e Guarda Municipal de Aracaju (GMA). Segundo o secretário municipal do Meio Ambiente, Alan Alexander Lemos, a ação deste domingo foi um reforço ao trabalho que já é feito, diariamente, pela Prefeitura.

“Assunto como os tratados no dia de hoje são uma constância na gestão, inclusive, juntamos forças com outros órgãos e secretarias para potencializar os efeitos positivos. Todos os dias, equipes de educação ambiental fazem o trabalho de conscientização, as praias são limpas diariamente, então, esse é um momento para intensificação do que já realizamos. A gestão acredita que uma cidade com qualidade de vida é uma cidade que se preocupa com o meio ambiente, afinal, dependemos dele para a nossa sobrevivência”, destacou.

O secretário ressaltou, ainda, a participação popular. “O Praia Limpa é um programa que visa a chamar a atenção para a preservação do meio ambiente e, especialmente, da vida marinha. Mas, para conscientizar, de fato, é preciso envolver a população, por isso, essa edição contou com a participação maciça das pessoas que estavam na praia e se engajaram na ação. Durante o movimento, damos atenção especial para a lei municipal da utilização dos canudos, que o prefeito fará a regulamentação, em breve, mas, já estamos no reforço das conscientização de donos de bares e de banhistas”, afirmou Alan.

Antes mesmo da caminhada para a limpeza da praia, o evento teve início com a soltura de 48 tartarugas da espécie Oliva, promovida em parceria com o Projeto Tamar. “Essa é a espécie que mais desova no Estado de Sergipe e, das cinco espécies que temos no litoral brasileiro, esta é a que tem mais se recuperando. Hoje, estamos ampliando nosso papel de sensibilizadores, nos unindo à Prefeitura”, frisou o biólogo do Tamar, Rauber Garcia.

A programação do evento contou, também, com exposições ambientais do Projeto Tamar, Ibama, Aracaju Lixo Zero e Sema; e a blitz ambiental, com entrega de panfletos, realizada pela SMTT. Na praia da Cinelândia, a população também pode trocar óleo de cozinha usado por copos sanfonados; para cada 1L de óleo, um copo.

Para concluir as ações, a caminhada pela acessibilidade chamou a atenção para os direitos da pessoa com deficiência.

“É muito gratificante realizar eventos como esse porque envolvemos a questão ambiental junto com a acessibilidade, sobre os direitos de todos. Podemos mostrar que acessibilidade é possível e só basta união e empatia. Além disso, a sociedade precisa se debruçar, precisa compreender os riscos que estamos correndo diante de tantos desperdícios, descartes, desmatamento, tantos crimes ambientais. Então, é somar ações em prol de causas essenciais”, pontuou o vereador Lucas Aribé, idealizado da caminhada pela acessibilidade.

População participativa

O dia na praia ganhou novos ares para Patrícia Meira, uma das pessoas que participou das atividades. Acompanhada do marido, da filha de 3 anos e de uma amiga que também levou a filha para a praia, Patrícia acredita que é fundamental envolver crianças em ações como o Praia Limpa.

“Soubemos da soltura e do evento da Sema e não sabíamos se as crianças iriam se empolgar e elas ficaram muito animadas. É um trabalho muito bonito e fundamental porque estamos vendo muitos efeitos naturais que foram causados pela ação do ser humano, então, quanto mais cedo cuidarmos da conscientização é melhor. A esperança é que consigamos mudar esse cenário. Hoje, as meninas sentiram na prática e espero que elas cresçam e se tornem adultos mais conscientes”, disse.

Participante do evento, Daniele Correia, mãe de uma pessoa com deficiência, o pequeno Rafael, de 2 anos, frisou que a mobilização foi muito positiva. “Meu filho tem deficiência, mas, é uma criança como qualquer outra. É curioso, esperto e, assim como desejo que ele tenha seus direitos garantidos, também espero que ele cuide do nosso meio ambiente. Então, essa ação uniu duas questões muito relevantes. Fiquei feliz em poder participar junto com ele”, completou.

Foto: Marcelle Cristinne