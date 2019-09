Prefeitura promove ação de conscientização sobre o trabalho infantil

23/09/19 - 06:53:39

A exploração do trabalho infantil ainda é uma realidade que precisa ser enfrentada. Pensando nisso, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Assistência Social, realizou, neste domingo, 22, na Praça dos Mercados Municipais Albano Franco e Thales Ferraz, uma mobilização para falar com os aracajuanos e turistas sobre o “trabalho infantil e suas consequências”.

Promovida com a equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Viver Legal, unidade da Assistência Social que trabalha na proteção e resgate dos direitos violados, a ação buscou esclarecer dúvidas a respeito da temática, incentivar a denúncia da prática considerada crime pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e também apresentar o trabalho realizado pela gestão municipal com o foco na prevenção e superação da prática.

De acordo com a coordenadora do Viver Legal, Fabrícia Carvalho, uma ação como a desenvolvida ajuda a fortalecer o enfrentamento do trabalho infantil e reforçar que a sociedade também é peça importante em meio a esse processo. “Buscamos sensibilizar os comerciantes e todas as pessoas que nos deram um pouco de atenção durante a abordagem. As consequências do trabalho infantil são muitas, principalmente na vida da criança, e todas as pessoas devem ter ciência da problemática e entender toda a sociedade é responsável pela luta contra essa prática de violação de direitos”, reforçou.

A escolha do local foi algo estratégico por se tratar de um ambiente onde há uma concentração de crianças e adolescentes que estão vulneráveis a tal situação. Para a diretora da Proteção Social da Assistência Social, Roberta Salgado, a proposta da abordagem realizada obteve sucesso. “Dialogar com a comunidade e dizer o quanto ela é importante nessa luta pelo enfrentamento do trabalho infantil, essa foi a nossa proposta que, sem dúvida, foi muito bem alcançada. Desmistificamos o senso comum de uma parcela da população e reforçamos que quando uma criança é submetida ao trabalho infantil ela passa a não ter acesso às políticas públicas e tem parte da sua infância, que é para estudar, brincar, aprender e se desenvolver de maneira saudável, roubada. Estamos muito contentes com a atenção dada pelas pessoas”, disse.

O público foi receptivo às ideias, a exemplo do vendedor ambulante, Almir Santos, que apoiou a abordagem e reforçou o quanto o trabalho feito pela Prefeitura é relevante na prevenção da prática e garantia dos direitos da criança e adolescentes. “Às vezes nos deparamos com crianças em tal situação que é prejudicial ao desenvolvimento do pequeno. Fico feliz em ver a atuação da gestão para reforçar o crime e me comprometo a colaborar contra o trabalho infantil”, pontuou.

A ação contou com o apoio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emburb), da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e do Ministério Público do Estado de Sergipe (MPE/SE).

Fonte e foto assessoria