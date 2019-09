Presidente do Sintasa, Augusto Couto, destaca nova gestão da UPA Nestor Piva

23/09/19 - 14:45:16

Nesta segunda-feira, 23, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva, sob administração do Centro Médico do Trabalhador, recebeu a visita do Vereador Fábio Meireles (Membro da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores), Augusto Couto (Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe/Sintasa), Núbia Santana (Secretária do Conselho Municipal de Saúde) e Dioclécio Fonseca (Conselheiro de Saúde).

A Ida destes representantes da sociedade civil teve o objetivo de acompanhar o desenvolvimento das ações de humanização desenvolvidas pelo Centro Médico do Trabalhador na UPA.

De acordo com Augusto Couto, trata-se de uma visita rotineira, desenvolvida em todas as unidades de saúde. “Constatamos um atendimento de ótima qualidade, a fila que existia anteriormente não existe, a triagem é rápida. Os casos de urgência estão atendendo. Na visão do sindicato é de que se está atendendo bem a população estamos satisfeitos com isso”, destacou.

Segundo o sindicalista, o Nestor Piva está de parabéns pela visibilidade. “Queremos o melhor para a população. O Centro Médico do trabalhador está mostrando para o que veio, inclusive, não falta médicos”, ressaltou Augusto.Durante a visita, o parlamentar e representantes da sociedade tiveram acesso ao quantitativo de atendimentos realizados no período de nova gestão. Em 08 meses de administração do Centro Médico do Trabalhador já foram realizados 124.511 atendimentos, sendo 1.302 procedimentos neste final de semana.

De acordo com Núbia Santana, ida ao Piva tem a ver com o compromisso com a sociedade e a saúde pública. “Estamos com consciência tranquila, com a terceirização estamos vendo dignidade com o processo, inclusive, atendendo pessoas de outros municípios”, frisou.

A secretária esclareceu que foi uma visita de fiscalização para prestação de contas ao povo de Aracaju. “Uma das coisas que o Conselho acertou foi a terceirização do Nestor Piva com a valorização da vida”, concluiu.

Por Elder Santos