Saúde bucal infantil: veja aqui como proteger os dentes das crianças

23/09/19 - 07:32:06

Os bons hábitos desenvolvidos na infância são extremamente importantes para a saúde das crianças, principalmente quando se trata da saúde bucal.

Mesmo que os pequeninos passem pela troca natural da dentição de leite para os dentes permanente, nenhum cuidado pode ser dispensado para garantir uma boca bem cuidada e um sorriso saudável.

Na verdade, a higienização bucal deve começar ainda nos bebês, antes mesmo da erupção dos primeiros dentinhos, criando condições saudáveis para o seu desenvolvimento.

Veja alguns cuidados essenciais para cuidar bem da saúde bucal dos pequeninos em todas as suas fases de desenvolvimento.

Recém-nascidos

É muito importante higienizar as gengivas do bebê após cada amamentação para evitar a proliferação de bactérias que podem causar males como o sapinho. Para isso, use apenas uma gaze umedecida com água em volta do dedo e limpe suavemente a parte interna da boca e as gengivas.

Não use creme dental nem outros produtos antes que o bebê desenvolva seus dentes. Se tiver dúvidas, peça a orientação do pediatra durante as consultas de rotina.

Alimentação saudável

Quando os dentes surgirem e o bebê desmamar, começará a ingerir alimentos sólidos e criar um grande interesse por novas texturas e sabores. Nessa fase, a oferta de diversas guloseimas é muito grande e atrativa para esses jovens paladares curiosos.

Evite ao máximo que a criança consuma doces, balas, chicletes, refrigerantes e alimentos e bebidas açucaradas em excesso, pois eles favorecem o surgimento da placa bacteriana e das temidas cáries.

É muito importante oferecer uma dieta balanceada às crianças, com frutas, legumes, fibras e alimentos saudáveis e ricos em nutrientes essenciais para seu desenvolvimento. E também é importante manter os horários das refeições e evitar as beliscadas fora de hora, para não prejudicar a rotina de escovação.

Escovação adequada

Enquanto a criança ainda não tem a autonomia necessária para escovar seus dentinhos corretamente, um adulto deve ajudá-la. Providencie uma escova de dentes infantil de cerdas muito macias e cabeça pequena.

Use uma pequena quantidade de creme dental infantil para escovar os dentinhos e escolha um enxaguante bucal de acordo com a idade da criança

Visite o dentista

Se os adultos precisam realizar consultas periódicas e limpezas a cada seis meses, o mesmo bom exemplo deve ser passado às crianças. Consulte um plano odontológico que ofereça profissionais especializados em odontopediatria para criar uma rotina preventiva e habituar à criança à cadeira do dentista sem medo ou traumas.

Além da limpeza, o profissional também deve realizar aplicações periódicas de flúor para fortalecer o esmalte dos dentes. A medida é importante para evitar o surgimento de cáries.

Acidentes acontecem

Na infância é uma fase de curiosidade, energia, brincadeiras e, consequentemente, alguns acidentes são inevitáveis. Caso a criança se machuque e apresente fratura parcial ou total do dente, mantenha a calma e vá ao dentista o mais rápido possível.

Se for possível conservar o dente quebrado ou seu fragmento, leve junto para que o profissional possa avaliar mais precisamente a extensão dos danos e indicar os procedimentos necessários, incluindo o uso de alguma medicação analgésica.

