Sergipe receberá Festival “Sabores do Nordeste” nos dias 25 e 26

23/09/19 - 11:39:39

Em uma ação conjunta entre o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe e Pernambuco, Aracaju receberá a segunda etapa do Festival Gastronômico “Sabores do Nordeste”, que acontecerá nas unidades-escola de gastronomia do Senac em Aracaju. O evento promoverá uma viagem gastronômica pelas culinárias regionais sergipana e pernambucana nos dias 25 e 26 de setembro.

A primeira etapa do festival aconteceu em agosto, em Recife, com a participação dos chefs de cozinha do Senac, que apresentaram pratos típicos dos estados. Agora, a segunda fase traz para Aracaju uma experiência sensorial para o paladar dos participantes que visitarem o Senac Bistrô Cacique Chá.

De acordo com a diretora regional do Senac Sergipe, Priscila Felizola, o festival promoverá o intercâmbio culinário entre os estados, promovendo integração e ampliação do conhecimento gastronômico nordestino.

“O festival Sabores do Nordeste trará uma imersão na experiência culinária pernambucana aqui em Sergipe e apresentará pratos locais que são considerados os mais representativos de nossa cultura regional para os convidados. Além disso, vai ampliar o conhecimento da culinária do nordeste para nossos alunos e professores, elevando a formação profissional de todos. É ainda, uma forma de divulgar a cultura e fortalecer o desenvolvimento dos estados e de todos os envolvidos”, destacou.

Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe, Laércio Oliveira, a experiência vivida com a apresentação em Pernambuco foi um momento importante e Sergipe fará o melhor para apresentar seus pratos típicos para os visitantes.

“Fomos muito bem recebidos em Pernambuco e conhecemos mais a culinária da região, o que foi uma excelente experiência. Aqui nós levaremos o que temos de melhor para o público que participar dessa viagem cultural pela gastronomia dos dois estados. Sei o quanto essa integração é importante, pois vai qualificar melhor nossos alunos e instrutores para que conheçam mais o cardápio pernambucano e formando profissionais mais completos para o mercado de trabalho, pois a formação com extensão é fundamental para que tenhamos pessoas mais capacitadas para atender ao público”, comentou.

Os representantes sergipanos apresentaram em Pernambuco um cardápio típico do estado, com um menu composto por feijoada sergipana, fritada de aratu, maniçoba e pudim de coco verde, escondidinho de carne do sol e gratinado de macaxeira com carne do sol e queijo coalho, preparados pelos chefs do Senac, Frederico Souza e Samuel Davi. Para a edição sergipana, a promessa do Senac é de surpreender os participantes do evento.

