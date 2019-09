Socorrenses prestigiam Desfile Cívico e Militar no final de semana

23/09/19 - 13:18:05

O tema deste ano enalteceu a cultura local

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), promoveu na tarde do último sábado, 21, o Desfile Cívico e Militar, em alusão a Independência do Brasil. Neste ano, a temática foi “Cuidando do Lugar onde Vivo”. Milhares de pessoas estiveram na avenida um, do conjunto João Alves Filho, para assistir à cerimônia e aproveitaram a oportunidade para demonstrar o civismo e expressar o amor à Pátria e ao município.

“O Desfile Cívico de Nossa Senhora do Socorro é um momento especial e que toda comunidade vem participar. Cada ano procuramos desenvolver um tema diferente e que envolva cada vez mais a população criando um sentimento de pertencimento em nosso município. Além disso, é uma forma de homenagear e valorizar a nossa Pátria e a nossa cidade”, anunciou o prefeito, Padre Inaldo, ao elogiar o empenho de todos os alunos que não mediram esforços para apresentar um belo desfile.

A abertura oficial ocorreu com o hino e hasteamento das bandeiras do Brasil, Sergipe e do município com a União Filarmônica de Nossa Senhora do Socorro. Em seguida o Desfile Militar, com o Exército Brasileiro, Banda da Polícia Militar de Sergipe, Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe, pelotões da Guarda Municipal de Nossa Senhora do Socorro e da Polícia Rodoviária Federal.

Após o desfile militar, a população assistiu os pelotões com o Escudo da Semed e com as bandeiras oficiais do Brasil, Sergipe e Socorro. Logo em seguida, passaram pela avenida os pelotões do Programa da Semed – Arte na Escola, dos idosos assistidos pela Secretaria Municipal da Assistência Social (Semas), da Apae, Ciras, Ipaese, Igreja Jesus Cristo dos Últimos Dias, das escolas estaduais, profissionalizantes e da Escola Colégio Brasil, unidade de ensino da Rede Particular.

Para dona Maria Alice foi gratificante desfilar no pelotão da Semas. “Estou muito feliz e emocionada, que desfile lindo. Cada vez mais gosto de morar em Nossa Senhora do Socorro”, declarou.

Estudantes da Rede Municipal de Ensino abrilhantaram o desfile

Aproximadamente 2 mil estudantes das redes Municipal, Estadual, Particular e Federal desfilaram. Da rede Municipal, 23 escolas participaram do Desfile separadas em seis agrupamentos. A grande novidade foi a apresentação da Banda Marcial da Escola Municipal José do Prado Franco. A banda foi criada este ano e contou com a regência do maestro Fabiano Bispo. A passagem do pelotão com as 44 bandeiras das unidades de ensino da Rede Municipal também encantou a todos.

Outro momento emocionante foi a apresentação do coral da Escola Municipal Honorina Costa cantando o Hino Nacional, durante a abertura do desfile. Após a apresentação do coral, o estudante autista, do 4° ano, Luiz Gustavo Silva, entregou flores e homenageou a secretária da Semed.

Para a secretária, professora Josevanda Franco, o empenho de todos que trabalham na Rede Municipal de Ensino foi essencial para o sucesso do desfile. “Envolvemos praticamente toda a nossa rede, os diretores, professores, além das equipes de apoio. Essa é uma festa para todo o município, estamos comemorando não somente a semana da Pátria, mas o desfile cívico representa o nosso compromisso com o país e com a nossa nacionalidade”, disse, ao parabenizar a dedicação de todos os alunos.

A dona de casa Gilvanilza dos Santos, moradora do Marcos Freire 3, acompanhada pela filha e neta, foi prestigiar o desfile. “Eu amei a escolha do tema deste ano. A minha filha estuda na Escala Municipal Manoel Cunha, ela e os demais estudantes fizeram uma belíssima apresentação”, disse.

Cuidando do Lugar onde Vivo

O tema central foi Cuidando do Lugar onde Vivo e teve seis subtemas, foram eles: Olhando com Cuidado para Nossa História, Conhecendo e Cuidando da Geografia Socorrense, A Economia Bem Cuidada Faz Prosperar o Lugar onde Vivo, Esporte Arte e Cultura, Cuidar da Educação Transforma a Nação e Cuidando da Nossa Gente: Trabalhar, Acolher e Servir. A temática trouxe à tona a valorização da cultura local e reconhecimento das potencialidades de Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com a secretária da Escola Municipal Eduardo Viana, Maria Aparecida Souza, os estudantes aprenderam mais sobre o município. “Com este tema do desfile nossos estudantes ampliaram os conhecimentos sobre Nossa Senhora do Socorro”, comentou a educadora.

A aluna do 6° ano, da Escola Municipal João Paulo II, Sofia Oliveira, não poupou elogios ao comentar sobre a organização do desfile. “Nós ensaiamos com muito amor, empenho, dedicação e disciplina para fazer o nosso melhor. Estou muito feliz e orgulhosa”, declarou.

Compartilhando desta mesma opinião, o estudante do 5° ano, da Escola Municipal Acrísio Cruz, Paula Gabrielle Santana, reconheceu o empenho de todos da Semed. Para ela, a escolha do tema possibilitou aprender ainda mais sobre o município. “Foi uma rica oportunidade para conhecermos mais sobre os aspectos históricos e culturais de Socorro. Foi a primeira vez que desfilei e este momento ficará sempre na minha memória”, confessou.

Encerrando o desfile, a equipe da Semed, acompanhada pela secretária, passou pela avenida e foi aplaudida pela comunidade e pelas autoridades que estavam no palanque oficial. Logo em seguida, teve a apresentação da Banda Marcha de Carmópolis e fechou com a passagem do Escudo do Tema e do Escudo da Semed.

Fonte e foto assessoria