TÁTICO PRENDE INDIVÍDUO COM MANDADO DE PRISÃO POR HOMICÍDIO NO SÃO CONRADO

23/09/19 - 05:12:11

Policiais da Força Tática/1°BPM, prendeu no domingo (22) um indivíduo com mandado de prisão por homicídio no São Conrado.

Durante reforço no policiamento da região, os policiais do Tático visualizaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao abordá-lo, foi encontrado droga e uma quantia em notas de baixo valor.

Após entrar em contato com policiais da 9° Delegacia, constou-se que o indivíduo tinha mandado de prisão expedido por homicídio e que a tempos o DHPP o procurava para acertar suas contas com a justiça. O indivíduo foi encaminhado à delegacia para providências cabíveis.

Também no domingo, os militares prenderam um homem portando ilegalmente uma pistola calibre 380mm no Inácio Barbosa.

Durante patrulhamento na região, os policiais do Tático receberam a denúncia via CIOSP de que havia um indivíduo ameaçando pessoas com uso de arma de fogo.

Ao chegar no local informado, todos os envolvidos foram abordados e nada foi encontrado. Contudo, a vítima informou que os suspeitos chegaram em um veículo Hilux de cor branca e nela foi encontrado a referida arma de fogo.

O indivíduo foi encaminhado à delegacia para providências cabíveis.