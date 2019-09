TAXISTA DE 85 ANOS FICA FERIDO APÓS SER ESPANCADO POR ASSALTANTES

23/09/19 - 07:58:44

Um taxista de 85 anos foi espancado neste final de semana durante um assalto ocorrido no município de Itabaiana.

As informações são de que José Carlito dos Santos, 85 anos, foi espancado por dois elementos que solicitaram uma corria. Durante o trajeto, a dupla anunciou o assalto, assumiram o comando e colocaram o idoso no porta-malas do carro.

Em seguida, os elementos se dirigiram para um matagal e lá, espancaram barbaramente o taxista e em seguida, quebraram a chave do veículo, não conseguindo levar o carro.

Com isso, José Carlito conseguiu caminhar até uma churrascaria onde pediu socorro. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Itabaiana, onde está internado por conta dos ferimentos causados pelo espancamento.