Câmara discute sobre impeachment do prefeito de Canindé

23/09/19 - 15:22:10

Os vereadores da Câmara Municipal de Canindé do São Francisco (SE) analisaram na manhã desta segunda-feira (23) o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), instaurada para apurar possíveis irregularidades na gestão do prefeito Ednaldo Vieira Barros, o Ednaldo da Farmácia.

A sessão teve início às 10 horas e deve seguir até o final da tarde.

Tudo teve inicio após um morador do município ter feito um relatório com dez itens e que seriam atos irregulares do prefeito. Segundo a denúncia, o prefeito deixou de repassar às instituições financeiras os valores destinados ao pagamento de empréstimos consignados dos servidores, além de não ter repassado de forma regular a contribuição patronal para o Instituo Nacional de Previdência Social (INSS).

Alem disso, há ainda a denúncia de irregularidades na aquisição de medicamentos, e que acabou se tornando alvo de investigação no âmbito do Ministério Público Estadual (MPE).

Canindé conta com 11 vereadores e, caso 8 parlamentares votem a favor do impeachment, o prefeito é afastado imediatamente e o presidente da Câmara, vereador Weldo Mariano de Souza, assume a prefeitura por três meses, e uma nova eleição deve ser convocada para a escolha do novo gestor.